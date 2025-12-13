Khai mạc giải Karate học sinh Nghệ An lần thứ V năm 2025

Dự lễ có đồng chí Hoàng Văn Phúc – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch Nghẹ An cùng đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục & Đào tạo, Phòng PA03 Công an tỉnh; lãnh đạo và trưởng bộ môn Karate Trung tâm huấn luyện & thi đấu TDTT, Liên đoàn võ thuật Nghệ An, Trung tâm cung ứng dịch vụ công phường Cừa Lò.

Giải Karate học sinh Nghệ An lần thứ V năm 2025 có sự tham gia của 34 đoàn, trong đó 31 đoàn đến từ các trường học trong tỉnh và 3 Võ đường với 686 vận động viên thi đấu tranh tài ở 113 bộ huy chương. Mục đích của giải đấu nhằm đánh giá phong trào tập luyện môn Karate trên địa bàn toàn tỉnh; đồng thời, thông qua đó tuyên truyền, vận động các em học sinh thực hiện tốt phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, nâng cao sức khỏe, ý chí rèn luyện, tu dưỡng đạo đức để học tập

Giải Karate học sinh Nghệ An lần thứ V năm 2025 diễn ra trong 3 ngày từ 12 đến 14/12/2025 tại nhà thi đấu thể dục thể thao phường Cửa Lò.

Tác giả: Hữu Lương – Ngọc Ánh

Nguồn tin: cualo.vn