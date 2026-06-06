Ưu tiên con em vùng khó khăn, cách mạng vào Trường Thiếu sinh quân miền Trung

Thiếu tướng Phan Đại Nghĩa - Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 5 phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Kiều Linh Quân khu 5

Ngày 5/6, tại TP Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Hội nghị triển khai công tác chiêu sinh, đào tạo cho Trường Thiếu sinh quân miền Trung năm học 2026 – 2027.

Theo đó, đối tượng tuyển chọn là học sinh nam trên địa bàn, có lý lịch chính trị gia đình rõ ràng, tự nguyện đăng ký và được gia đình hoặc người giám hộ đồng ý học tập tại nhà trường; tập trung cho các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bằng dân tộc thiểu số, căn cứ cách mạng…

Hội nghị triển khai công tác chiêu sinh, đào tạo cho Trường Thiếu sinh quân miền Trung năm học 2026 – 2027.

Qua soát xét báo cáo của Bộ Chỉ huy Quân sự 5 tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu 5, tổng số hồ sơ nộp dự tuyển hơn 1.000. Căn cứ các Hướng dẫn, dự kiến tổng chỉ tiêu đối với lớp 6 và lớp 10 trên địa bàn Quân khu 5 là 76 chỉ tiêu.

Về hạnh kiểm rèn luyện và học lực của học sinh lớp 6 lần lượt đạt từ Khá trở lên và hoàn thành chương trình giáo dục Tiểu học xếp loại Trung bình trở lên; đối với lớp 10 có hạnh kiểm rèn luyện Khá trở lên và hoàn thành chương trình giáo dục THCS Trung bình trở lên.

Cùng với đó, học sinh đạt tiêu chuẩn về sức khỏe theo quy định, có khả năng phát triển thể chất tốt, không tuyển học sinh có dị tật và bệnh tâm thần. Học sinh đáp ứng các tiêu chuẩn về độ tuổi theo quy định tại Điều 33, Thông tư số 32/2020 ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT...

Các đơn vị nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Kiều Linh Quân khu 5

Tại hội nghị, Chỉ huy của 5 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, thành phố đã đề xuất một số nhiệm vụ trọng tâm. Các đơn vị sẽ xét duyệt hồ sơ đăng ký của Ban Chỉ huy Quân sự xã, phường và gửi về Trường Thiếu sinh quân miền Trung trước ngày 20/6/2026.

Kết luận tại hội nghị, Thiếu tướng Phan Đại Nghĩa - Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 5 yêu cầu, ngay sau hội nghị các cơ quan chức năng tổng hợp báo cáo Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu. Đồng thời đề nghị các đơn vị thống nhất chủ trương đồng bộ và quyết liệt, tổ chức tuyển chọn, chiêu sinh đào tạo đúng theo quy định. Bộ Chỉ huy Quân sự 5 tỉnh, thành phố trên cơ sở chỉ tiêu dự kiến được Quân khu 5 phân bổ, tổ chức rà soát, sơ tuyển, xét tuyển đúng đối tượng, chặt chẽ và đảm bảo dân chủ, công khai, đặc biệt sau tuyển sinh không để xảy ra đơn thư, khiếu kiện; đồng thời phát huy vai trò của cấp ủy, chỉ huy các cấp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục…

Tác giả: Hoàng Vinh

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn