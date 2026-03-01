Học phí đại học tăng

Thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: Đinh Hà.

Mới đây, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch thông báo học phí năm học 2026-2027 đối với khóa tuyển sinh năm 2026 sẽ dao động từ 47-81 triệu đồng.

Ngành lấy mức học phí cao nhất là Y khoa và Răng - Hàm - Mặt, theo sau đó là Dược học và Y học cổ truyền với mức 68 triệu đồng/năm học. Các ngành còn lại có mức thu 47 triệu đồng/năm học.

Ngoài thông báo học phí, nhà trường cũng cho biết lộ trình tăng học phí dự kiến là tối đa 10%/năm.

So với năm 2025, học phí của Đại học Y khoa Phạm Ngọc thành tăng mạnh. Hai ngành có mức tăng cao nhất là Y khoa và Răng - Hàm - Mặt, tăng đến 25,8 triệu đồng.

Lý giải nguyên nhân tăng học phí, đại diện trường cho biết đào tạo y khoa rất đặc thù và tốn kém vì các khoản chi phí cho thiết bị đào tạo vốn cao hơn những ngành khác. Hơn nữa, năm nay nhà trường xây dựng học phí theo định mức kinh tế - kỹ thuật nên học phí nhỉnh hơn các năm trước.

Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) cũng tăng học phí đáng kể so với khóa tuyển sinh năm 2025. Đối với khóa tuyển sinh năm 2026, học phí tại trường dao động từ 31,5-88 triệu đồng/năm.

Trong đó, các chương trình chuẩn tăng 1,5 triệu đồng so với năm 2025, trong khi các chương trình tiên tiến, dạy học bằng tiếng Anh tăng đến 8 triệu đồng.

Tuy nhiên, trong năm 2026, Đại học Bách khoa TP.HCM sẽ triển khai nhiều chương trình học bổng và hỗ trợ tài chính nhằm đồng hành cùng sinh viên trong quá trình học tập.

Cụ thể, nhà trường trích 8% tổng nguồn thu học phí để cấp học bổng khuyến khích học tập, với giá trị lên tới 120% học phí mỗi học kỳ cho một suất. Quỹ Học bổng và Hỗ trợ phát triển Bách khoa hiện có quy mô khoảng 40 tỷ đồng , góp phần hỗ trợ sinh viên có thành tích học tập xuất sắc hoặc hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài ra, nguồn học bổng vận động từ các đối tác nước ngoài, tổ chức và doanh nghiệp đạt hơn 16 tỷ đồng , dành cho sinh viên có kết quả học tập tốt, tích cực tham gia hoạt động phong trào hoặc gặp khó khăn về tài chính.

Tại Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM), mức học phí năm học 2026-2027 đối với khóa tuyển sinh năm 2026 dao động từ 32-70 triệu đồng. So với năm 2025, hầu hết ngành đào tạo chính quy tại trường này đều điều chỉnh tăng.

Năm 2025, học phí tại trường này dao động từ 28,4-67 triệu đồng. Ngành lấy cao nhất là Khoa học máy tính (chương trình tiên tiến) đã tăng từ 67 triệu đồng ở năm 2025 lên 70 triệu đồng/năm vào năm 2026.

Một số ngành khác cũng có mức tăng khá mạnh như Vật lý học (chương trình tăng cường Tiếng Anh) tăng từ 46 triệu đồng lên 50,8 triệu đồng, Toán học tăng từ 35,5 triệu đồng lên 40,5 triệu đồng.

Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) cũng dự kiến tăng học phí từ năm 1,71-3,8 triệu đồng/tháng lên 1,91-4 triệu đồng/tháng. Nhà trường cho biết thêm lộ trình tăng học phí các năm tiếp theo sẽ không quá 10% so với năm học trước.

Học phí của Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM) đối với khóa tuyển sinh năm 2026 cũng có sự biến động so với khóa tuyển sinh năm 2025.

Cụ thể, học phí của khóa tuyển sinh 2025 là 31,5 triệu đồng (chương trình tiếng Việt) và 65 triệu đồng (chương trình tiếng Anh), trong khi mức thu của khóa 2026 lần lượt là 35,8 triệu đồng (chương trình tiếng Việt) và 73,5 triệu đồng (chương trình tiếng Anh).

Ngoài ra, nhà trường thông báo mức học phí của chương trình Co-op tiếng Anh bán phần trong năm học 2025-2026 là 55 triệu đồng.

