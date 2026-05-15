Trường trung cấp tuyển sinh... thạc sĩ

Nhân viên tư vấn chương trình thạc sĩ của Đại học Trà Vinh cho biết địa điểm học tại TP.HCM là Trường trung cấp tổng hợp Sài Gòn - Ảnh: N.V.

Đó là Trường trung cấp quốc tế Mekong có cơ sở tại phường Long Tuyền, TP Cần Thơ. Trường này (tiền thân là Trường trung cấp Y Dược Mekong) được thành lập năm 2019 theo quyết định của UBND TP Cần Thơ.

Có thể một số đối tác tuyển sinh của trường quảng cáo hơi lố để thu hút người học. Trường sẽ rà lại các đối tác và có điều chỉnh phù hợp. Ông Nguyễn Thái Sơn (Viện trưởng Viện phát triển nguồn lực Đại học Trà Vinh)

Tuyển sinh "siêu cấp"

Thông tin tuyển sinh năm 2026 được đăng tải trên trang web của trường cho thấy trường tuyển sinh từ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng đến đại học, chuyên khoa I, II và thạc sĩ khối ngành sức khỏe.

Theo quy định, trường trung cấp được tuyển sinh, đào tạo các bậc sơ cấp, trung cấp. Thông tin tuyển sinh, bậc trung cấp trường tuyển ba ngành khối sức khỏe gồm y sĩ đa khoa, dược, y học cổ truyền, tin học ứng dụng và marketing. Thế nhưng với bậc cao đẳng, trường lại thông báo liên kết tuyển sinh đến 13 ngành khác nhau.

Với bậc đại học, trường này phối hợp tuyển sinh các hình thức đào tạo từ xa, trực tuyến, vừa làm vừa học, không có đại học chính quy.

Đáng chú ý nhất là bậc sau đại học và chuyên khoa. Trường trung cấp quốc tế Mekong thông báo tuyển sinh hàng loạt ngành thạc sĩ, chuyên khoa cấp I, II khối ngành sức khỏe.

Trong đó, trường này phối hợp với Đại học Trà Vinh tuyển sinh thạc sĩ hai ngành quản lý y tế và quản lý công cộng.

Ngay trong thông báo này, trường ghi rõ địa điểm đào tạo tại Trường trung cấp quốc tế Mekong, thời gian đào tạo từ 1-2 năm, hình thức đào tạo giáo dục chính quy, định hướng chương trình: ứng dụng/nghiên cứu.

Không những vậy, trường này đưa ra các lợi ích khi học thạc sĩ tại trường: nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực quản lý y tế; mở rộng cơ hội thăng tiến nghề nghiệp; phù hợp với cán bộ y tế, quản lý bệnh viện, trung tâm y tế, cơ sở y tế công - tư; chương trình đào tạo bài bản, giảng viên giàu kinh nghiệm; văn bằng có giá trị theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bên cạnh đó, trường trung cấp này cũng thông tin là phối hợp với Trường đại học Quốc tế Hồng Bàng tuyển sinh tám ngành thạc sĩ ở nhiều lĩnh vực khác nhau từ sức khỏe đến công nghệ, kinh tế.

Thông báo tuyển sinh thạc sĩ của Trường trung cấp quốc tế Mekong ghi rõ địa điểm học tại trường - Ảnh chụp màn hình

Ồ ạt tuyển sinh

Trên nhiều diễn đàn tuyển sinh thạc sĩ trên mạng xã hội, rất nhiều thông tin tuyển sinh đào tạo thạc sĩ trực tuyến, đào tạo ngoài cơ sở chính.

Chúng tôi liên hệ với một người trong số này hỏi về ngành luật kinh tế và được tư vấn học thạc sĩ luật kinh tế của Đại học Trà Vinh tại Trường trung cấp tổng hợp Sài Gòn (đường Cộng Hòa, TP.HCM).

Đây là trạm đào tạo từ xa của Đại học Trà Vinh ở TP.HCM. Người tư vấn cho biết vì đào tạo chính quy nên không đào tạo trực tuyến, học trực tiếp vào thứ Bảy, Chủ nhật tại Trường trung cấp tổng hợp Sài Gòn.

Tương tự, chúng tôi liên hệ tìm hiểu thạc sĩ quản lý giáo dục và được một người tư vấn giới thiệu chương trình của Trường đại học Sư phạm (Đại học Huế), địa điểm học là Trường cao đẳng Công nghệ Sài Gòn (phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM).

Theo thông tin do người tư vấn cung cấp, thời gian đào tạo thạc sĩ khoảng hai năm. Hình thức học: 30% online và 70% trực tiếp tại TP.HCM và Huế...

Trong khi đó, Viện Đào tạo và quản lý giáo dục miền Nam (đường Quang Trung, phường Thông Tây Hội, TP.HCM) cũng thông báo tuyển sinh thạc sĩ nhiều ngành.

Chúng tôi đặt vấn đề muốn học thạc sĩ luật kinh tế, nhân viên tư vấn cho biết chương trình này của Trường đại học Trưng Vương (Hà Nội), chủ yếu học online, học trực tiếp cũng dàn trải nên ít đến trực tiếp. "Nếu đại học trái ngành sẽ học bổ sung kiến thức 5-7 môn, mỗi môn 1 triệu đồng.

Phí xét tuyển 2 triệu đồng, học phí đóng từng kỳ, tổng khoảng 70 triệu đồng toàn khóa. Nếu học trực tiếp sẽ học tại Gò Vấp. Lớp thạc sĩ khóa trước chỉ học thứ Bảy và Chủ nhật" - nhân viên này tư vấn thêm.

"Đối tác quảng cáo hơi lố"

Chúng tôi liên hệ Trường trung cấp quốc tế Mekong và được ông La Thanh Chí Hiếu - cán bộ tuyển sinh - cho biết hiện trường có liên kết với một số trường cao đẳng đào tạo bậc cao đẳng tại trường, có xin phép.

Trong khi đó bậc đại học và thạc sĩ trường chỉ là đối tác phối hợp nhận hồ sơ tuyển sinh, không đào tạo tại trường.

Chúng tôi cung cấp minh chứng thông báo tuyển sinh thạc sĩ của trường có ghi rõ địa điểm đào tạo tại Trường trung cấp quốc tế Mekong kèm những lợi ích khi học thạc sĩ tại trường. Ông Hiếu sau khi kiểm tra cho biết "có thể bị lỗi do copy những bài viết qua lại với nhau chưa chỉnh sửa"!

Trong khi đó, ông Trần Văn Tuấn - Hiệu trưởng Trường trung cấp tổng hợp Sài Gòn - thừa nhận nhân viên tư vấn là cộng tác viên của trường.

Tuy nhiên ông cho rằng vì để thu hút học viên đăng ký nên cộng tác viên này đã tư vấn quá lố, trường không tổ chức đào tạo thạc sĩ tại trường! Ông Tuấn cũng nói rằng đã nhắc nhở nhân viên tư vấn đúng để tránh kiện cáo sau này.

Đại diện Trường đại học Quốc tế Hồng Bàng cho biết trường chỉ đào tạo thạc sĩ tại trường, không đào tạo ngoài trường. Thông báo phối hợp tuyển sinh của trường trung cấp chỉ là hình thức phối hợp tuyển sinh.

Tương tự, ông Nguyễn Thái Sơn - viện trưởng Viện phát triển nguồn lực Đại học Trà Vinh - cho biết với nhóm ngành sức khỏe, chương trình đào tạo thạc sĩ có kết hợp với một số bệnh viện tuyến đầu tại Cần Thơ để đào tạo thực hành cận lâm sàng ngoài trường vì yêu cầu đào tạo phải học tại bệnh viện nhiều. Các học phần còn lại học tại trường.

Chương trình đào tạo thạc sĩ cho phép một tỉ lệ chương trình được đào tạo trực tuyến nên có một số môn sẽ học online.

Quy định ra sao? Theo quy định đào tạo thạc sĩ, địa điểm đào tạo là trụ sở chính hoặc phân hiệu của cơ sở đào tạo. Các hoạt động thực hành, thực tập, nghiên cứu và trải nghiệm thực tế được tổ chức ở ngoài cơ sở đào tạo nhưng không vượt quá 20% khối lượng chương trình đào tạo. Đối với các ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe, việc tổ chức đào tạo tại các cơ sở thực hành thực hiện theo quy định của Chính phủ, đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo và phải được thể hiện rõ trong kế hoạch giảng dạy. Cơ sở đào tạo được tổ chức các lớp học trực tuyến với khối lượng học tập không vượt quá 30% tổng khối lượng của chương trình đào tạo khi đáp ứng các quy định hiện hành về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và tổ chức đào tạo qua mạng.

Tác giả: Minh Giảng

Nguồn tin: tuoitre.vn