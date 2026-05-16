Nghệ An: Trang bị kỹ năng phòng tránh đuối nước cho học sinh vùng biên giới

Khu vực biên giới đất liền và ven biển Nghệ An có địa hình phức tạp, xen kẽ nhiều sông, suối sâu cùng hệ thống bãi biển, cửa lạch rộng lớn. Mùa nắng nóng, nhiều trẻ em thường tìm đến các khu vực này để vui chơi, tắm mát nên tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn rất cao. Trong khi đó, đời sống của một bộ phận nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số ở miền núi và ngư dân vùng ven biển còn nhiều khó khăn, không ít phụ huynh phải đi làm ăn xa hoặc thường xuyên vươn khơi bám biển, con cái chủ yếu ở nhà với ông bà. Khi bước vào kỳ nghỉ hè, thiếu sự quản lý trực tiếp của gia đình và nhà trường khiến nguy cơ xảy ra tai nạn càng lớn.

Đồn Biên phòng Tam Quang phối hợp với trường học tổ chức tiết học ngoại khóa giúp học sinh nâng cao nhận thức phòng đuối nước.

Nhận diện rõ thực tế đó, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các đồn Biên phòng chủ động phối hợp với các trường học xây dựng kế hoạch tuyên truyền phù hợp với từng nhóm học sinh trên từng địa bàn. Thay vì chỉ phổ biến lý thuyết đơn thuần, các hoạt động được tổ chức theo hướng trực quan, sinh động, gắn với những tình huống thực tế các em có thể gặp trong cuộc sống hằng ngày.

Tổ công tác Đồn Biên phòng Keng Đu hướng dẫn học sinh trên địa bàn ứng cứu khi gặp tình huống có người đuối nước.

Một điểm nổi bật là việc kết hợp giữa học và chơi trong các buổi tuyên truyền, thông qua các tình huống giả định, trò chơi tương tác, học sinh được trực tiếp tham gia xử lý những tình huống nguy hiểm. Cách làm này không chỉ tạo hứng thú mà còn giúp các em hình thành phản xạ, kỹ năng cần thiết để tự bảo vệ bản thân. Song song với công tác tuyên truyền trong trường học, lực lượng Biên phòng còn phối hợp với chính quyền địa phương rà soát các khu vực có nguy cơ cao, cắm biển cảnh báo, vận động người dân gia cố rào chắn quanh ao hồ… Công tác tuyên truyền cũng được mở rộng đến từng hộ gia đình nhằm nâng cao ý thức quản lý, giám sát con em trong dịp nghỉ hè.

Quân y Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Lò – Bến Thủy hướng dẫn học sinh thực hành động tác sơ cứu người bị đuối nước.

Ở một số địa bàn, các đồn Biên phòng còn tổ chức dạy bơi miễn phí cho học sinh. Đây là hoạt động thiết thực, giúp các em có thêm kỹ năng sinh tồn cơ bản, đồng thời tạo sân chơi lành mạnh trong những ngày hè. Không chỉ dừng lại ở phòng chống đuối nước, các hoạt động tuyên truyền còn bao gồm nhiều nội dung thiết thực khác như an toàn giao thông, sử dụng điện an toàn, phòng tránh cháy nổ và các tai nạn thường gặp trong sinh hoạt.

Hiệu quả của các hoạt động không chỉ thể hiện ở việc giảm thiểu nguy cơ tai nạn mà còn góp phần xây dựng môi trường sống an toàn hơn cho trẻ em vùng biên. Qua đó tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm của Bộ đội Biên phòng trong công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân trên địa bàn biên giới và tuyến biển. Tuy nhiên, để bảo đảm an toàn cho trẻ em trong dịp nghỉ hè, sự vào cuộc của gia đình vẫn giữ vai trò quan trọng. Phụ huynh cần quan tâm, theo dõi sát hoạt động của con em, nhắc nhở các em tuân thủ quy định an toàn, không để trẻ tự ý đến những khu vực nguy hiểm. Cùng với đó, chính quyền địa phương cần tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng, xây dựng các điểm vui chơi an toàn, tạo điều kiện để trẻ em có môi trường sinh hoạt lành mạnh.

Tác giả: Hiếu An

Nguồn tin: qdnd.vn