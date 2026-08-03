Hoang báo bị cướp giật 85 triệu đồng

Ngày 2/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công an phường Tân Hưng đã lập hồ sơ xử lý hành vi báo thông tin giả, không đúng sự thật đối với bà Dương Thị Lan Ngọc (SN 1992, ngụ đường Lâm Văn Bền, phường Tân Hưng).

Trước đó, vào lúc 13h45 cùng ngày, bà Ngọc đến Công an phường Tân Hưng trình báo về việc bị 2 đối tượng đi xe máy áp sát, cướp giật tài sản vào khoảng 9h45 sáng tại khu vực trước số nhà 30/30 đường Lâm Văn Bền. Theo lời khai ban đầu của bà Ngọc, tài sản bị giật mất gồm 1 căn cước công dân, 1 giấy phép lái xe và khoảng 85 triệu đồng tiền mặt.

Bà Dương Thị Lan Ngọc tại Cơ quan Công an.

Nhận được tin báo về vụ cướp giật tài sản mang tính chất táo tợn, Tổ công tác số 6 thuộc Phòng Cảnh sát hình sự đã khẩn trương phối hợp với Công an phường Tân Hưng triển khai lực lượng, lấy lời khai và tổ chức xác minh tại hiện trường. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp với những điểm mâu thuẫn trong lời khai, các điều tra viên đã nhanh chóng làm rõ: không hề có vụ cướp giật nào xảy ra như trình báo.

Tại Cơ quan Công an, trước những chứng cứ không thể chối cãi, bà Dương Thị Lan Ngọc đã phải thừa nhận toàn bộ sự việc là do mình tự dựng lên.

Bà Ngọc khai nhận, ngày 1/8, sau khi kết thúc ca làm việc tại quán “Ốc Đảo” (thuộc xã Nhà Bè), bà được giao quản lý 85 triệu đồng tiền doanh thu để sáng hôm sau mang nộp vào tài khoản ngân hàng của quán. Tuy nhiên, đến sáng 2/8, bà Ngọc phát hiện số tiền trên đã "bốc hơi" từ lúc nào không rõ. Vì quá hoảng loạn, sợ phải bồi thường số tiền lớn và lo bị mất việc làm, người phụ nữ này đã nghĩ ra kịch bản bị cướp giật rồi đến Công an báo án giả.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh khuyến cáo, hành vi báo thông tin giả đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định.

Tác giả: Phú Lữ

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân