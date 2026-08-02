Số phận của khu “đất vàng” sau khi dự án bệnh viện gần 230 tỷ đồng bị chấm dứt

Ghi nhận của phóng viên vào ngày 1/8, tại dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa Ngọc Linh (phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh) không gian vắng lặng, không có người sử dụng.
Qua quan sát, dự án chỉ mới xây dựng được 2 dãy nhà cấp 4 bám mặt đường. Tuy nhiên, các dãy nhà này “cửa đóng then cài”, nhiều phòng ốc do lâu không sử dụng đã có dấu hiệu xuống cấp, hư hỏng.
Đặc biệt, phần lớn diện tích còn lại của dự án bị bỏ hoang cỏ dại mọc um tùm, thậm chí làm nơi tập kết rác thải xây dựng.
Dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa Ngọc Linh, do Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Ngọc Linh có trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt vào năm 2008.
Dự án có tổng nguồn vốn gần 230 tỷ đồng, được xây dựng trên diện tích rộng 3,2ha, thuộc vị trí đắc địa của xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh cũ. Để thực hiện dự án này, hơn 60 hộ dân ở xã Thạch Trung bị thu hồi đất (trong đó có 2,9 ha đất trồng lúa) để nhường đất cho doanh nghiệp.
Theo thiết kế, dự án này có quy mô 250 giường bệnh nội trú và 100 giường bệnh ngoại trú. Dự án gồm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 xây các hạng mục cơ bản và mua sắm các trang thiết bị kỹ thuật y tế. Giai đoạn 2 xây dựng nhà nghỉ dưỡng cao cấp; biệt thự chuyên gia, mua sắm, bổ sung trang thiết bị. Theo tiến độ nhà đầu tư cam kết, tháng 12/2014 dự án sẽ hoàn thành và đưa vào hoạt động. Dự án từng kỳ vọng sẽ là cơ sở khám chữa bệnh chất lượng cho người dân, giảm tải cho bệnh viện tuyến trên.
Đến tháng 6/2010, Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Ngọc Linh làm lễ động thổ khởi công dự án bệnh viện. Tuy nhiên, sau khi xây dựng được bờ bao xung quanh, 2 dãy nhà nhỏ làm Trung tâm cấp cứu 115 và chòi bảo vệ thì dự án bất ngờ dừng lại, bỏ hoang cho đến nay. Các hạng mục công trình chính của dự án chưa được xây dựng gồm: khu khám và chữa trị, khu quản lý điều hành, nhà nghỉ dưỡng cao cấp, nhà dành cho chuyên gia và các công trình phụ trợ khác…
Đến tháng 8/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh (nay là Sở Tài chính) đã có thông báo về việc chấm dứt hoạt động dự án Bệnh viện Đa khoa Ngọc Linh, thời điểm bắt đầu từ ngày 1/8/2023. Lý do chấm dứt hoạt động là do chủ đầu tư không triển khai dự án nữa.
Bởi vậy, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh đã có văn bản yêu cầu chủ đầu tư chịu trách nhiệm thanh lý dự án; đồng thời Sở Tài nguyên và Môi trường (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) có trách nhiệm hỗ trợ, hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục xử lý đất, tài sản gắn liền với đất theo đúng quy định Luật Đất đai và pháp luật có liên quan.
Liên quan đến việc này, ngày 1/8, trao đổi với phóng viên Người Đưa Tin, ông Hoàng Hải Đường, Trưởng phòng Kinh tế - hạ tầng và đô thị, UBND phường Trần Phú cho biết, hiện nhà đầu tư vẫn đang thực hiện thanh lý tài sản trên đất. Vì vậy, khu “đất vàng” trên vẫn bị bỏ hoang cho đến nay. Sau khi hoàn thành, chủ đầu tư bàn giao về cho tỉnh thì mới có kế hoạch sử dụng khu đất này.
Tác giả: Nguyễn Anh Ngọc
Nguồn tin: nguoiduatin.vn