Danh tính người đàn ông tử vong dưới mương, bí ẩn chiếc xe ô tô rời khỏi hiện trường

Báo Xây dựng thông tin, vào khoảng 4h45' ngày 1/8, tại ngã tư Tứ Thông (phường Tứ Minh) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 1 xe ô tô (chưa rõ đặc điểm, BKS, người điều khiển) và xe máy BKS 34E1 - 032xx do anh H.V.C (SN 1989, trú tại thôn Cúc Bồ, xã Khúc Thừa Dụ, TP Hải Phòng) điều khiển.

Thời điểm xảy ra tai nạn, xe ô tô lưu thông trên đường Vũ Công Đán theo hướng từ đường Trường Chinh đi cầu Cậy, còn xe máy lưu thông theo hướng đường số 7, hướng từ An Định đi Vũ Công Đán. Vụ va chạm khiến anh C. bị ngã xuống mương nước dẫn đến tử vong; còn tài xế ô tô đã điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường.

Hiện trường vụ người đàn ông gặp nạn, tử vong dưới mương. (Nguồn: SKĐS)

Thông tin trên tờ Sức khoẻ Đời sống, đại diện UBND phường Tứ Minh (TP Hải Phòng) xác nhận vụ tai nạn khiến một nam công nhân tử vong dưới mương nước. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Được biết, anh C. vừa tan làm ca đêm rồi gặp nạn, tử vong trên đường về nhà.

Tác giả: Hương Trà (T/H)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn