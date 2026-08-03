Nghệ An chi gần 180 tỷ đồng trợ cấp thất nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2026

Theo số liệu báo cáo, trong nửa đầu năm 2026, Trung tâm Dịch vụ việc làm Nghệ An tiếp nhận 7.904 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, giảm 17,3% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, 2.861 hồ sơ được nộp qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, chiếm 36,2%.

Trung tâm đã tham mưu Sở Nội vụ Nghệ An ban hành 7.272 quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng 3,66% so với cùng kỳ; tổng kinh phí gần 179,8 tỷ đồng, tăng 12,34%.

Đảm bảo quyền lợi cho lao động.

Trong số những người được giải quyết hưởng trợ cấp, lao động nữ chiếm 61,73%. Nhóm nữ từ 31 - 40 tuổi có số lượng lớn nhất, với 1.909 người.

Cùng với giải quyết chế độ trợ cấp, trung tâm đã tư vấn cho 6.523 lượt người, trong đó, 415 người được giới thiệu việc làm. Có 31 người được quyết định hỗ trợ học nghề, với tổng kinh phí 139,5 triệu đồng.

Tính riêng từ tháng 4/2026, Trung tâm Dịch vụ việc làm Nghệ An triển khai 6 thủ tục hành chính trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Nội vụ và hệ thống bộ công cụ bảo hiểm thất nghiệp.

Đến thời điểm báo cáo, hệ thống bộ công cụ bảo hiểm thất nghiệp đã tiếp nhận 6.317 hồ sơ thuộc các thủ tục hành chính được chuyển từ Cổng Dịch vụ công Quốc gia, trong đó có 3.191 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Tác giả: Đức Anh

Nguồn tin: phapluatplus.baophapluat.vn