Rực rỡ sắc màu chợ phiên miền Tây Nghệ An

Miền Tây Nghệ An có những phiên chợ vùng cao, biên giới nổi tiếng như Mường Quạ (xã Môn Sơn), Mường Chon (xã Bình Chuẩn), Tri Lễ (xã Tri Lễ), Nga My (xã Nga My), Nhôn Mai (xã Nhôn Mai), không chỉ là nơi trao đổi hàng hóa mà còn là không gian văn hóa sống động, đặc sắc, nơi lưu giữ phong tục, tập quán và bản sắc đặc trưng của cộng đồng các dân tộc Thái, Đan Lai, Khơ Mú, Ơ Đu.

Ngày nay, trong dòng chảy hiện đại, việc khôi phục và phát huy giá trị của chợ phiên tại mỗi địa bàn đang góp phần kết nối cộng đồng, mở ra hướng đi hài hòa giữa bảo tồn di sản văn hóa với phát triển du lịch, tạo sinh kế bền vững cho người dân miền núi.

Phụ nữ dân tộc Thái là chủ quày hàng bán các loại sản phẩm thịt sấy khô và ẩm thực truyền thống của đồng bào Thái đang lựa chọn, giao hàng cho khách. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN

Đông đảo người dân địa phương đang lựa chọn, mua sản phẩm tại khu bày bán các loại thau, rổ, dụng cụ đựng…trong chợ phiên, phục vụ nhu cầu lao động, sinh hoạt hằng ngày của người dân. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN

Một góc khu bày bán các loại thịt gia súc trong chợ phiên. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN

Nhiều đàn ông đang lựa chọn kỹ độ mảnh của sợi đan, kích thước mắt lưới trên từng tấm lưới để mua về phục vụ công việc đánh bắt cá trên sông, suối. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN

Các bà, mẹ người dân tộc Thái lựa chọn, mua sản phẩm đồng dùng cho sinh hoạt gia đình tại khu vực chuyên bán các sản phẩm truyền thống của đồng bào dân tộc Thái. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN

Những món trang sức truyền thống như vòng tay, vòng cổ, khuyên tai... được bày bán tại chợ phiên, góp phần làm phong phú thêm sắc màu văn hóa của đồng bào các dân tộc vùng cao. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN

Người dân và du khách lựa chọn, thử những bộ trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số tại chợ phiên vùng cao, góp phần gìn giữ và quảng bá nét đẹp văn hóa bản địa. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN

Các sản phẩm thổ cẩm được dệt thủ công với họa tiết, hoa văn đặc sắc phản ánh bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc miền Tây Nghệ An. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN

Các gian hàng bày bán đồ thủ công, thổ cẩm và sản phẩm đan lát truyền thống thu hút đông đảo người dân, du khách tham quan, mua sắm tại chợ phiên vùng cao miền Tây Nghệ An. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN

Những bộ trang phục truyền thống với hoa văn thổ cẩm đặc trưng được đồng bào dân tộc thiểu số mang đến chợ phiên để giới thiệu và bán cho du khách. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN



Người phụ nữ là chủ sạp bán thịt mặc trang phục truyền thống trong ngày diễn ra chợ phiên để góp phần quảng bá văn hóa của dân tộc đến người dân, du khách. Ảnh: Xuân Tiến - TTXVN

Tác giả: Xuân Tiến

Nguồn tin: bnews.vn