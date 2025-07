Bán nhẫn trả nợ, sợ vợ buồn chồng hoang báo tin bị cướp

Ngày 23/7, Công an xã Đức Lập tỉnh Lâm Đồng cho biết đã đã hoàn tất hồ sơ xử lý vi phạm đối với N.N.A (SN 1997, trú tại xã Đức Lập, tỉnh Lâm Đồng) về hành vi "khai báo thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan tổ chức có thẩm quyền".

N.A khai nhận hành vi khai báo thông tin giả của mình tại cơ quan Công an.

Trước đó, vào khoảng 11h ngày 17/7, Công an xã Đức Lập tiếp nhận tin báo của N.N.A (SN 1997, trú tại xã Đức Lập, tỉnh Lâm Đồng) với nội dung: Vào hồi 10h cùng ngày, người này điều khiển xe ô tô taxi chở khách đến khu vực rẫy thuộc Bon Jun Juh, xã Đức Lập, tỉnh Lâm Đồng thì bị 3 đối tượng là hành khách đi xe taxi dùng kim tiêm đe dọa khống chế cướp số tiền 2,1 triệu đồng và 1 chiếc nhẫn trị giá khoảng 8 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Đức Lập đã nhanh chóng phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an các xã lân cận tiến hành rà soát, ghi lời khai người tố giác, rà soát số đối tượng nghi vấn. Sau quá trình truy xét, xác minh từng địa điểm, thu thập, sàng lọc các thông tin, lực lượng chức năng nhận định không có vụ cướp xảy ra.

Trước những tài liệu, chứng cứ thu thập được, N.N.A phải thừa nhận toàn bộ hành vi báo tin giả của bản thân.

Theo đó, do thiếu tiền trả nợ, N.N.A đã đem bán chiếc nhẫn vàng. Chiếc nhẫn trên là do vợ N.N.A mua. Sợ vợ buồn nên N.N.A đã nghĩ ra việc bị cướp và tự dựng hiện trường để trình báo đến Công an xã Đức Lập.

Tác giả: Thái Bình – Hoàng Hiệp

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân