Cựu trưởng công an phường bỏ trốn sau vụ nhận tiền 'giải cứu' dân chơi m.a t.ú.y

Ngày 29/7, Lê Tuấn Anh (cựu Trưởng Công an phường An Phú) bị TAND TP HCM xét xử vắng mặt do đang trốn truy nã, bị tuyên phạt 8 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Liên quan đến vụ án, Phan Phi Hùng, Nguyễn Thanh Tự, đều là cựu cán bộ công an phường An Phú bị phạt 6 năm tù; Võ Hà Hoài Phương (từng là bảo vệ dân phố) nhận 5 năm tù về cùng tội danh.

Theo HĐXX, trong vụ án, Lê Tuấn Anh giữ vai trò chủ mưu, câu kết chặt chẽ với các bị cáo khác để thực hiện hành vi phạm tội, gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động của cơ quan Nhà nước và niềm tin của người dân nên cần xử lý nghiêm.

Từ vụ đột kích quán bar đến màn 'ra giá' với người sử dụng ma túy

Theo cáo trạng, rạng sáng 6/7/2025, Công an TP HCM kiểm tra quán bar Six T Club tại khu dân cư Việt Sing, phường An Phú (TP Thuận An, Bình Dương cũ), phát hiện nhiều khách sử dụng trái phép chất ma túy. Toàn bộ 251 khách và nhân viên được đưa về trụ sở làm việc.

Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM khởi tố 139 người về các tội Mua bán trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Tàng trữ trái phép chất ma túy và Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Riêng 33 người dương tính với ma túy được bàn giao cho Công an phường An Phú xử lý theo thẩm quyền. Trong số này, hai người bị lập hồ sơ đề nghị đưa đi cai nghiện bắt buộc, 31 trường hợp còn lại bị xử phạt hành chính.

Cáo trạng xác định, trong quá trình giải quyết các hồ sơ này, Lê Tuấn Anh cùng Nguyễn Thanh Tự, Phan Phi Hùng và Võ Hà Hoài Phương đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để yêu cầu người vi phạm hoặc người thân đưa tiền nhằm được thả về sớm hoặc không bị đưa đi cai nghiện bắt buộc.

Bỏ trốn sau khi nhận tiền của hai người vi phạm

Theo hồ sơ vụ án, Võ Hà Hoài Phương dù đã nghỉ làm bảo vệ dân phố vẫn thường xuyên đến Công an phường An Phú hỗ trợ giấy tờ.

Rạng sáng 24/7/2025, khi Hồ Thị Quỳnh Như đang bị tạm giữ, Phương yêu cầu đưa 50 triệu đồng để được cho về. Do không đủ tiền, Như xin giảm còn 40 triệu đồng và mượn điện thoại gọi gia đình lo tiền.

Ba ngày sau, Phương thông báo Như thuộc diện phải đi cai nghiện bắt buộc. Biết người này đang mang thai, Phương hướng dẫn đi khám để bổ sung hồ sơ. Sau khi có kết quả khám thai, Phan Phi Hùng tiếp tục hỏi Như có thể "xoay" 100 triệu đồng hay không. Như cho biết gia đình chỉ chuẩn bị được 40 triệu đồng.

Sáng 27/7/2025, anh trai Như mang 40 triệu đồng đến. Phương nhận tiền rồi để vào hộc bàn cho Hùng. Sau đó Hùng lập hồ sơ xử phạt hành chính, chuyển cho Nguyễn Thanh Tự giải quyết. Tối cùng ngày, Như được thả về.

Tự giữ lại 15 triệu đồng để nộp phạt và thanh toán chi phí khám thai cho Như, còn 25 triệu đồng mang cùng hồ sơ đến phòng làm việc của Lê Tuấn Anh. Tuấn Anh đưa lại cho Tự 5 triệu đồng; Tự chia cho Hùng 2,5 triệu đồng và giữ 2,5 triệu đồng. Tuấn Anh còn dặn cấp dưới phải làm kỹ hồ sơ của Như để tránh bị phát hiện sai phạm.

Trong trường hợp của Trần Duy Hiệp, Lê Tuấn Anh đồng ý cho người nhà vào gặp tại phòng làm việc. Ban đầu, vợ Hiệp đưa 20 triệu đồng xin cho chồng được về sớm nhưng không được chấp nhận.

Theo cáo trạng, Tuấn Anh yêu cầu đưa thêm 50 triệu đồng. Sau khi vay mượn, vợ Hiệp mang thêm số tiền này đến giao. Tổng cộng, Tuấn Anh nhận 70 triệu đồng từ gia đình Hiệp.

Quá trình điều tra, Lê Tuấn Anh bỏ trốn nên bị cơ quan điều tra ra quyết định truy nã. Các bị cáo còn lại cùng một số người liên quan thừa nhận hành vi như nội dung cáo trạng.

Tác giả: Bình Nguyên

Nguồn tin: vnexpress.net