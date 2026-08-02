Triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua Danh mục khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh

Theo đó, tại Công văn này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền giao các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các xã, phường theo chức năng, nhiệm vụ, triển khai thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 14/7/2026 của HĐND tỉnh thông qua Danh mục khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An; đồng thời giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu những nhiệm vụ thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của UBND tỉnh.

Cụ thể, tại Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 14/7/2026, HĐND tỉnh thông qua Danh mục gồm 02 khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An, gồm:

- Khu đô thị nghỉ dưỡng, sinh thái Trường Vinh tại phường Trường Vinh và phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An với diện tích khoảng 857,88 ha (trong đó, tại phường Trường Vinh khoảng 737,42 ha và tại phường Vinh Lộc khoảng 120,46 ha);

- Khu đô thị phía Tây Nam Vinh tại xã Hưng Nguyên và xã Lam Thành, tỉnh Nghệ An với diện tích khoảng 147 ha (trong đó tại xã Hưng Nguyên khoảng 128,25 ha và tại xã Lam Thành khoảng 18,75 ha);

Cũng tại Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 14/7/2026, HĐND tỉnh đã điều chỉnh 01 khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 12/12/2025 của HĐND tỉnh. Đó là Khu đô thị ven hồ điều hòa 2 tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An có diện tích khoảng 29,56 ha.

Đối với 03 dự án này, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc phê duyệt thông tin dự án, bảng theo dõi tiền các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư: Dự kiến hoàn thành trong Quý III/2026 - Quý IV/2026.

UBND tỉnh là cơ quan có thẩm quyền, chỉ đạo các sở, ngành, UBND các xã, phường: Trường Vinh, Vinh Lộc, Hưng Nguyên, Lam Thành và các cơ quan có liên quan tổ chức thực - hiện các nội dung liên quan.

Tác giả: P.V (tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn