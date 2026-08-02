CSGT mở đường đưa cụ ông 93 tuổi bị tai biến đi cấp cứu

Sáng 2/8, tổ công tác của Đội CSGT số 5 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) gồm Đại úy Nguyễn Ngọc Sơn và Đại úy Giáp Thanh Tùng được phân công nhiệm vụ điều tiết, bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại nút giao Cổ Linh - Thạch Bàn.

CSGT mở đường cho xe chở người bệnh từ nút giao Thạch Bàn- Cổ Linh đến bệnh viện Bạch Mai.

Khoảng 6h30, một chiếc ô tô mang BKS: 30M-457.11 di chuyển lại gần vị trí tổ công tác. Người đàn ông trên xe ô tô là anh Vũ Văn Hồ (SN 1999 trú tại xã Mễ Sở, Hưng Yên) với tâm trạng lo lắng thông báo cho tổ CSGT về việc đang chở ông nội là cụ Vũ Văn Đổng (SN 1933) bị tai biến, cần được đưa đến Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu trong thời gian sớm nhất.

Thông tin sự việc nhanh chóng được báo cáo về Chỉ huy đơn vị, đồng thời Đại úy Nguyễn Ngọc Sơn sử dụng mô tô tuần tra bật tín hiệu ưu tiên, trực tiếp mở đường dẫn đường cho chiếc ô tô di chuyển trên đường một cách nhanh nhất và an toàn đến Bệnh viện Bạch Mai.

Cụ ông được các bác sĩ kịp thời cấp cứu.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng CSGT, cụ ông Vũ Văn Đổng đã được đưa đến bệnh viện đúng thời điểm để các y, bác sĩ tiến hành cấp cứu, chăm sóc sức khỏe.

Cảm kích trước sự hỗ trợ nhiệt tình và kịp thời của lực lượng CSGT, gia đình anh Vũ Văn Hồ bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn chân thành đến Đại úy Nguyễn Ngọc Sơn, Đại úy Giáp Thanh Tùng và toàn thể Đội CSGT số 5.

Hành động nhanh chóng, trách nhiệm của các cán bộ CSGT tiếp tục lan tỏa hình ảnh đẹp về lực lượng Công an nhân dân luôn sẵn sàng hỗ trợ, đồng hành cùng người dân, đặc biệt trong những tình huống khẩn cấp liên quan đến tính mạng và sức khỏe.

Tác giả: Bảo Châu

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân