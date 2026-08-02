Khởi tố Giám đốc Việt KTV, cáo buộc sao chép khoảng 1.500 ca khúc để kinh doanh karaoke

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ngày 1/8 đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Vũ Phi Điệp (trú phường Hoàng Mai, Hà Nội), Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Điện tử Việt KTV, để điều tra về tội Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Ông Vũ Phi Điệp, Giám đốc Tập đoàn Điện tử Việt KTV. Ảnh: Việt KTV



Theo kết quả điều tra, mặc dù chưa ký kết bất kỳ hợp đồng nào về việc sử dụng bản quyền âm nhạc, Vũ Phi Điệp vẫn bị cáo buộc chỉ đạo bộ phận kỹ thuật sao chép các tác phẩm từ nhiều nền tảng số. Sau đó, những ca khúc này được chuyển đổi thành dữ liệu karaoke theo định dạng riêng và tích hợp vào các thiết bị mang thương hiệu Việt KTV trước khi đưa ra thị trường.

Cơ quan chức năng xác định toàn bộ dữ liệu âm nhạc được lưu trên hệ thống điện toán đám mây và một ổ cứng gốc dung lượng 4TB. Từ nguồn dữ liệu này, doanh nghiệp tiếp tục sao chép vào các đầu karaoke hoặc đầu liền màn hình để phân phối cho khách hàng. Đối với các sản phẩm không tích hợp ổ cứng, người dùng vẫn có thể tải miễn phí bài hát từ hệ thống trực tuyến được kết nối sẵn.

Quá trình điều tra cho thấy, từ năm 2023 đến tháng 6/2026, Công ty TNHH Tập đoàn Điện tử Việt KTV đã bán ra thị trường 919 thiết bị karaoke, qua đó thu lợi bất chính khoảng 852 triệu đồng.

Thông qua việc kiểm tra hơn 41.000 tệp dữ liệu, Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) bước đầu xác định khoảng 1.500 tác phẩm thuộc phạm vi quản lý của đơn vị đã bị khai thác trái phép. Thiệt hại ban đầu được ước tính khoảng 600 triệu đồng.

Làm việc với cơ quan điều tra, Vũ Phi Điệp được xác định đã thừa nhận hành vi vi phạm theo nội dung cáo buộc.

Theo thông tin giới thiệu của doanh nghiệp, Vũ Phi Điệp là người sáng lập Tập đoàn Điện tử Việt KTV - đơn vị hoạt động trong lĩnh vực thiết bị karaoke. Doanh nghiệp từng quảng bá là một trong những đơn vị tiên phong phát triển giải pháp karaoke ổ cứng tại Việt Nam và đã ra mắt mẫu đầu karaoke tích hợp ổ cứng đầu tiên từ năm 2008.

Việt KTV cũng quảng cáo sở hữu mạng lưới hơn 100 đại lý bán hàng cùng hơn 25 điểm bảo hành trên cả nước, thư viện bài hát được cập nhật hằng tháng và từng định hướng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong việc quản lý, lưu trữ dữ liệu âm nhạc.

Theo quy định hiện hành, tiền bản quyền đối với hoạt động kinh doanh karaoke được thu thông qua Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) và Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Việt Nam (RIAV). VCPMC hiện đại diện bảo vệ quyền lợi cho hơn 7.700 tác giả, nhạc sĩ trong nước, đồng thời quản lý hàng triệu tác phẩm quốc tế tại Việt Nam thông qua các thỏa thuận hợp tác với các tổ chức nước ngoài.

Bên cạnh đó, Điều 38 Nghị định 341/2025/NĐ-CP quy định hành vi không thực hiện nghĩa vụ trả tiền bản quyền khi kinh doanh có thể bị xử phạt từ 10-40 triệu đồng. Tuy nhiên, VCPMC chỉ thực hiện chức năng giám sát, phối hợp với cơ quan chức năng trong công tác bảo vệ quyền tác giả và không có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính.

Hiện vụ án đang được Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Kim Ngân

Nguồn tin: Pháp Luật Plus