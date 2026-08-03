Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Kết luận số 165-KL/TU về tăng cường quản lý hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh, yêu cầu triển khai đồng bộ nhiều giải pháp mạnh nhằm ngăn chặn thất thoát tài nguyên, chống thất thu ngân sách.

Kết luận được ban hành trong bối cảnh công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh vẫn còn những bất cập.

Tỉnh Nghệ An tăng cường quản lý hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn.

Theo Kết luận 165, việc kiểm soát sản lượng khai thác, nguồn gốc khoáng sản, hoạt động vận chuyển và tiêu thụ ở một số nơi chưa chặt chẽ; vẫn xảy ra tình trạng khai thác trái phép, khai thác vượt phạm vi được cấp phép, kê khai chưa đầy đủ sản lượng và giá bán, tiềm ẩn nguy cơ thất thu thuế.

Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ trong giám sát khai thác, vận chuyển khoáng sản còn hạn chế. Có thời điểm địa phương thiếu hụt cục bộ vật liệu xây dựng phục vụ các dự án trọng điểm nhưng vẫn xuất hiện tình trạng vận chuyển vật liệu ra ngoài tỉnh để tiêu thụ.

Trước thực trạng trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện nghiêm nhiều nhiệm vụ trọng tâm nhằm quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác khoáng sản.

Một trong những yêu cầu đáng chú ý nhất là tất cả các mỏ khoáng sản đã được cấp phép phải khẩn trương lắp đặt trạm cân, camera giám sát, thiết bị định vị đối với phương tiện vận chuyển và bắt buộc kết nối dữ liệu với các cơ quan quản lý Nhà nước như Thuế tỉnh, Công an, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng chính quyền địa phương để theo dõi liên tục 24/7.

Đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản trên địa bàn.

Việc lắp đặt và kết nối dữ liệu phải hoàn thành trong tháng 8/2026. Sau thời hạn này, các chủ mỏ không thực hiện sẽ bị áp dụng các biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Song song với việc tăng cường giám sát bằng công nghệ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu kiểm soát chặt chẽ toàn bộ quá trình khai thác khoáng sản từ quy hoạch, đúng phạm vi, tọa độ, độ sâu, công suất, trữ lượng, thời hạn và mục đích sử dụng theo giấy phép được cấp, đến sản lượng khai thác, kê khai, thực hiện nghĩa vụ tài chính, bảo vệ môi trường, cải tạo, phục hồi môi trường sau khai thác.

Đối với các trường hợp khai thác vượt công suất, vượt ranh giới mỏ, khai thác ngoài thời gian được phép, mua bán hoặc vận chuyển khoáng sản không rõ nguồn gốc, lợi dụng giấy phép để hợp thức hóa khoáng sản khai thác trái phép hoặc không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu kiên quyết xử lý nghiêm, đồng thời xem xét đình chỉ hoạt động hoặc thu hồi giấy phép đối với các trường hợp vi phạm nghiêm trọng hoặc tái phạm.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An giao Đảng ủy UBND tỉnh tổ chức Hội nghị chuyên đề về tăng cường quản lý hoạt động khoáng sản ngay trong đầu tháng 8/2026 nhằm quán triệt, phân công rõ trách nhiệm cho từng sở, ngành, địa phương, tạo chuyển biến rõ nét trong quản lý, bảo vệ, khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản trên địa bàn.

Tác giả: Nguyễn Nam

Nguồn tin: phapluatplus.baophapluat.vn