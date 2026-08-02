Gìn giữ dòng chữ “Bác Hồ sống mãi” trên núi Nhón

Dòng chữ "Bác Hồ sống mãi" trên núi Nhón được tôn tạo bằng vôi trắng từ những năm trước đây.

Hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026), những ngày đầu tháng 8, từng tốp người nối nhau men theo triền dốc cheo leo của núi Nhón, chuyền tay từng tấm bê-tông nặng hơn 20kg lên sườn núi. Những “dây chuyền người” ấy không ngắt quãng, nối dài từ chân núi đến vị trí lắp ghép các con chữ.

Trong dòng người ấy có cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã, lực lượng dân quân, cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, đoàn viên thanh niên, hội viên các đoàn thể và đông đảo nhân dân địa phương trên địa bàn xã Lam Thành và các xã lân cận.

Giữa nắng gắt xen những cơn mưa bất chợt làm đường núi thêm trơn trượt, tất cả vẫn bền bỉ đưa hơn 1.500 tấm bê-tông lên núi với chung một quyết tâm bảo tồn dòng chữ “Bác Hồ sống mãi” - biểu tượng lịch sử, cách mạng đã hiện diện trên sườn núi Nhón suốt hơn nửa thế kỷ.

Đông đảo các lực lượng cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, đoàn viên thanh niên, hội viên các đoàn thể và nhân dân địa phương tham gia tôn tạo dòng chữ "Bác Hồ sống mãi" tại Núi Nhón, xã Lam Thành.

Ít ai biết rằng, đằng sau những con chữ trắng nổi bật trên sườn núi Nhón là một câu chuyện giàu ý nghĩa về lòng yêu nước và niềm tin son sắt của quân và dân Hưng Nguyên.

Dòng chữ “Bác Hồ sống mãi” được xây dựng vào tháng 12/1969, tức là 3 tháng sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu qua đời. Để tưởng nhớ công lao to lớn của Người, hàng trăm đoàn viên, thanh niên đến từ 12 xã trong huyện Hưng Nguyên trước đây đã mang theo cuốc, xẻng, dao, rựa tập trung lên núi Nhón đào đất, xếp đá và rải vôi trắng tạo nên dòng chữ “Bác Hồ sống mãi”.

Mỗi xã đảm nhận một chữ cái, cùng góp sức hoàn thành công trình chỉ trong một ngày. Giữa những năm tháng cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước diễn ra ác liệt, dòng chữ không chỉ thể hiện lòng tiếc thương vô hạn đối với Bác Hồ kính yêu, mà còn khẳng định ý chí, quyết tâm của quân và dân Hưng Nguyên tiếp tục đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn; góp phần động viên, cổ vũ tinh thần chiến đấu, lao động và sản xuất của quân, dân địa phương.

Những “dây chuyền người” không ngắt quãng, nối dài từ chân núi đến vị trí lắp ghép các con chữ

Hơn nửa thế kỷ trôi qua, mưa nắng và sự khắc nghiệt của thiên nhiên đã nhiều lần làm những con chữ trên sườn núi Nhón phai mờ. Dẫu được phục dựng bằng vôi trắng vào nhiều thời điểm, nhưng địa hình dốc đứng cùng những trận mưa lớn khiến công trình khó giữ được lâu dài.

Trước thực tế đó, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Lam Thành xác định việc bảo tồn dòng chữ không chỉ là sửa lại một công trình đã cũ, mà là gìn giữ một phần ký ức lịch sử, một biểu tượng cách mạng gắn bó với nhiều thế hệ người dân địa phương. Đây cũng là giải pháp nhằm bảo tồn lâu dài một công trình mang giá trị lịch sử, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Việc tôn tạo nhận được sự đồng lòng, hưởng ứng của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân.

Từ chủ trương ấy, Ban Chỉ huy Quân sự xã Lam Thành đã chủ động tham mưu xây dựng phương án bảo tồn dòng chữ bằng bê-tông thay cho vật liệu truyền thống. Hơn 1.500 tấm bê-tông, mỗi tấm dài khoảng 80cm, rộng 20cm, nặng hơn 20kg được cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và dân quân trực tiếp đúc, đánh số, phân loại theo từng vị trí của các con chữ để bảo đảm việc lắp ghép chính xác trên sườn núi.

Cách làm này không chỉ nâng cao độ bền của công trình mà còn phù hợp điều kiện địa hình, hạn chế tác động của thời tiết, góp phần bảo tồn lâu dài dòng chữ mang ý nghĩa lịch sử đặc biệt. Điều đáng quý hơn cả là chủ trương ấy đã nhận được sự đồng lòng, hưởng ứng của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân.

Mỗi tấm nặng hơn 20kg được đoàn viên khiêng lên núi để hoàn thành công trình

Ông Lê Văn Khánh, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã Lam Thành chia sẻ: Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ cùng nhân dân kề vai, sát cánh vận chuyển từng tấm bê-tông vượt triền núi cheo leo đã trở thành minh chứng sinh động cho mối quan hệ đoàn kết gắn bó máu thịt quân-dân trong thời bình. Đó cũng là biểu hiện cụ thể của việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân ngay từ cơ sở, nền tảng quan trọng để xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Hiện xã đang tập trung phấn đấu hoàn thành công trình trước ngày 2/9/2026.

Nhân dân xã Lam Thành đang dốc sức phấn đấu hoàn thành dòng chữ "Bác Hồ sống mãi" trước 2/9.

Dòng chữ “Bác Hồ sống mãi” trên sườn núi Nhón sẽ bền vững cùng năm tháng. Nhưng giá trị lớn nhất mà công trình để lại không chỉ nằm ở những con chữ được gìn giữ, mà ở sự tiếp nối của một truyền thống, một niềm tin và một trách nhiệm. Từ thế hệ cha anh dựng nên dòng chữ giữa những năm tháng chiến tranh đến thế hệ hôm nay chung sức bảo tồn trong thời bình, tất cả đều gặp nhau ở lòng yêu nước, ở niềm tin son sắt vào Đảng và Bác Hồ, ở ý thức gìn giữ những giá trị lịch sử của dân tộc.

Đó chính là sức mạnh của lòng dân, cội nguồn tạo nên sức sống bền bỉ của truyền thống cách mạng và cũng là nền tảng vững chắc để xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ Tổ quốc.

Tác giả: Đình Phượng - Nguyễn Hạnh

Nguồn tin: nhandan.vn