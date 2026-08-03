Triệt phá đường dây lừa đảo "app tình cảm" hơn 2.300 tỷ đồng, bắt 3 "mắt xích" cuối

Ban Chuyên án Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị đã bắt giữ thêm 3 đối tượng giữ vai trò then chốt trong đường dây lừa đảo xuyên biên giới qua "app tình cảm" . Chiến công này đánh dấu việc bóc gỡ hoàn toàn tổ chức tội phạm công nghệ cao đã chiếm đoạt hơn 2.300 tỷ đồng của các nạn nhân trên cả nước.

3 đối tượng lần lượt từ trái qua là Tài, Sỹ và Thành bị Công an tỉnh Cao Bằng bắt giữ.Ảnh: Công an Cao Bằng

Trước đó, ngày 31/1/2026, Công an tỉnh Cao Bằng chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Công an tỉnh Tây Ninh, Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia và Cảnh sát Hoàng gia Campuchia đồng loạt kiểm tra tòa nhà V2, Khu Hoàng Nam, thành phố Ba Vẹt, tỉnh Svay Riêng (Campuchia). Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều công dân Việt Nam làm việc tại các "công ty" do người nước ngoài điều hành, có dấu hiệu tổ chức hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng và đã đưa các đối tượng về Việt Nam để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Nhiều đối tượng nằm trong đường dây "app tình cảm" bị Công an tỉnh Cao Bằng bắt giữ. Ảnh: Công an Cao Bằng

Theo đó, nằm trong kế hoạch mở rộng điều tra Chuyên án 018L về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông để chiếm đoạt tài sản, ngày 31/7, lực lượng công an đã bắt giữ: Lê Văn Sỹ (SN 1994, quê Bắc Ninh), Lê Nhật Tài (SN 2000, quê Thanh Hóa) và Chu Văn Thành (SN 1988, quê Lạng Sơn).

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đã khởi tố 2 vụ án với 64 bị can về hành vi Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông để chiếm đoạt tài sản.

Công an tỉnh Cao Bằng nhận định, đây là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, hoạt động chủ yếu bằng chiêu trò dụ dỗ con mồi thông qua các "app tình cảm" để làm quen, tạo dựng quan hệ tình cảm với các bị hại. Sau đó, nhóm đối tượng dụ dỗ tham gia đầu tư vào các website đánh bạc, website tài chính giả mạo do các đối tượng tự lập ra để chiếm đoạt tài sản lên tới 2.300 tỷ đồng.

Việc bắt giữ thêm 3 đối tượng cốt cán là kết quả quan trọng trong quá trình mở rộng điều tra Chuyên án 018L, thể hiện quyết tâm của lực lượng Công an trong đấu tranh, triệt xóa các tổ chức tội phạm công nghệ cao hoạt động xuyên biên giới, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và bảo vệ tài sản của Nhân dân.

Tác giả: Khánh Linh (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn