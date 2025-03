Tiêu hết tiền lương, nam thanh niên hoang báo bị cướp

Ngày 14/3, Công an tỉnh Bắc Giang thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp Công an xã Canh Nậu, huyện Yên Thế xác minh, đấu tranh làm rõ nam thanh niên có hành vi báo thông tin giả, không đúng sự thật đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Trước đó, ngày 10/3, anh Lý Văn K. (sinh năm 2005, trú tại xã Liên Minh, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên) đến Công an xã Canh Nậu, huyện Yên Thế trình báo về việc vào 13h cùng ngày, khi lưu thông trên đoạn đường nối QL37,17 thuộc địa phận bản Khuốn Đống, xã Canh Nậu, huyện Yên Thế thì bị 4 nam thanh niên khoảng tuổi từ 18-30 (đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm) chặn xe, dùng dao đe dọa và cướp số tiền 6.500.000 đồng.

Sau khi nhận được tin báo, Công an xã Canh Nậu đã tổ chức xác minh ban đầu và báo cáo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang để phối hợp xác minh, điều tra làm rõ.

Qua xem xét dấu vết tại hiện trường và lời khai của anh K. có nhiều nghi vấn.

Quá trình đấu tranh, phân tích, thuyết phục, giáo dục, anh Lý Văn K. nhận thức được sai phạm của bản thân nên đã thừa nhận nội dung trình báo là không đúng sự thật, không có việc bị cướp tài sản như đã trình báo tại Công an xã Canh Nậu.

Anh K. cho biết, mục đích trình báo không đúng sự thật là để che giấu việc bản thân đã tiêu xài cá nhân hết số tiền 6.500.000 đồng tiền lương phải đưa cho gia đình.

Hiện vụ việc trên đang được Phòng Hình sự Công an tỉnh Bắc Giang tiếp nhận để tiếp tục xác minh, xử lý theo thẩm quyền.

Tác giả: T.M

Nguồn tin: nguoiduatin.vn