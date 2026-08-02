Triệt phá đường dây ma túy etomidate 'đội lốt' thuốc lá điện tử

Các bị can cùng tang vật vụ án. Ảnh: Công an TPHCM.

Ngày 2/8, Công an TPHCM cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Lê Quang Trọng (26 tuổi, trú phường Bình Tân) cùng 29 người khác để điều tra về hành vi sản xuất, pha chế, mua bán trái phép chất ma túy. Đường dây này được nhận định là hoạt động với quy mô lớn, có nguồn cung từ nước ngoài.

Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây do Lê Quang Trọng cầm đầu và những người liên quan hình thành chuỗi hoạt động khép kín từ vận chuyển ma túy etomidate từ Campuchia vào Việt Nam, tổ chức pha chế tinh dầu, bơm vào đầu pod chill rồi phân phối cho các đầu mối tiêu thụ trên địa bàn TPHCM và các tỉnh, thành lân cận.

Quá trình đấu tranh, lực lượng Công an đã đồng loạt bắt giữ các đối tượng chủ chốt, đồng thời mở rộng điều tra, truy xét các mắt xích còn lại của đường dây. Tang vật thu giữ đặc biệt lớn gồm khoảng 10.000 ml tinh dầu chứa ma túy etomidate đựng trong 21 chai nhựa; 1.460 đầu pod chill đã chứa ma túy; 13.500 vỏ đầu pod chill rỗng; 595 thân máy hút pod cùng nhiều nhiều dụng cụ trộn, chiết rót, ống bơm dung dịch.

Tang vật vụ án. Ảnh: Công an TPHCM.

Theo cơ quan điều tra, 10.000 ml tinh dầu etomidate thu giữ đủ để pha chế gần 5.000 đầu pod chill thành phẩm. Đáng chú ý, việc thu giữ 13.500 vỏ đầu pod rỗng cùng nhiều dụng cụ trộn, chiết, rót, ống bơm cho thấy các bị can đã chuẩn bị năng lực sản xuất với quy mô rất lớn. Nếu toàn bộ số vỏ đầu pod này được bơm đầy tinh dầu ma túy, lượng sản phẩm chứa ma túy được đưa ra thị trường sẽ còn lớn gấp nhiều lần số tang vật thành phẩm đã bị thu giữ, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến hàng nghìn người sử dụng, đặc biệt là giới trẻ.

Theo Công an TPHCM, với thiết kế hiện đại, nhiều hương vị trái cây hấp dẫn và dễ ngụy trang, pod chill chứa etomidate đang trở thành phương thức phạm tội mới mà các đối tượng hướng đến thanh, thiếu niên, học sinh và sinh viên.

Etomidate là hoạt chất đã được đưa vào danh mục chất ma túy theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, nhiều người lợi dụng sự thiếu hiểu biết của một bộ phận người dân, ngụy trang dưới hình thức thuốc lá điện tử để mua bán, lôi kéo sử dụng trái phép chất ma túy.

Tác giả: Phúc Uyên

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn