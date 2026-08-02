Tôi từng nghĩ mình chăm xe nhưng hóa ra chỉ đang làm nó hỏng chậm hơn một chút

Có những cái sai bắt đầu bằng ý tốt

Trưa tháng Sáu, bãi xe cơ quan nóng như cái chảo. Tôi thấy anh đồng nghiệp lùi xe ra, nắp capo hé lên chừng một gang tay, cái chốt an toàn giữ lại. Anh hạ kính, cười: "Cho nó thoát nhiệt, chú. Anh làm mấy năm nay rồi."

Ảnh dựng AI: AP Team

Tôi gật đầu. Vì chính tôi cũng từng làm đúng như thế, hồi mới mua chiếc xe đầu tiên. Trời nóng, kim nhiệt độ nhích lên, và tôi tin rằng mình đang tử tế với cái máy đang gánh cả gia đình mình.

Sau này tôi mới hiểu mình sai ở đâu. Chiếc xe nào cũng đã được tính toán luồng khí đi qua két nước, quạt làm mát và khoang máy ngay từ khi còn trên bản vẽ. Hé capo không giúp nó mát hơn mà chỉ phá vỡ dòng khí động học vốn có. Và ở tốc độ 70-80 km/h, áp lực gió hoàn toàn có thể hất tung nắp capo lên, đập thẳng vào kính lái. Một tích tắc mất hết tầm nhìn, với vợ con ngồi sau lưng.

Điều làm tôi nhớ mãi không phải là cái sai. Là chuyện tôi đã sai suốt ba năm mà không ai nói, và tôi cũng không hỏi ai. Vì trong đầu tôi, đó là hành động của một người biết chăm xe.

Con thú bông trên táp-lô

Con gái tôi hai tuổi, đòi để con gấu bông lên táp-lô cho "bạn gấu ngắm đường". Tôi để. Rồi có thêm hộp giấy ăn, cái giá đỡ điện thoại, một tượng nhỏ ai đó tặng dịp tân gia.

Cái táp-lô nhìn có hồn hơn hẳn. Nó giống như một góc nhỏ của gia đình được mang lên xe.

Đến hôm ngồi nghe một anh kỹ thuật viên nói chuyện túi khí, tôi mới lạnh sống lưng. Ngay dưới lớp nhựa táp-lô phía ghế phụ là túi khí hành khách. Khi va chạm xảy ra, nó bung ra trong vài phần nghìn giây, với tốc độ có thể lên tới hàng trăm km/h. Mọi thứ nằm trên đường bung đó sẽ bị hất thẳng về phía người ngồi ghế trước.

Ảnh dựng AI: AP Team

Nghĩa là con gấu bông của con tôi, cái tượng nhỏ, cái hộp giấy ăn… tất cả sẽ bay về phía mặt vợ tôi.

Tối đó tôi dọn sạch táp-lô. Con bé khóc. Tôi không giải thích được cho một đứa hai tuổi hiểu vì sao bạn gấu phải xuống ghế sau. Nhưng tôi nghĩ đó là lần đầu tiên tôi hiểu ra một chuyện: yêu thương mà thiếu hiểu biết thì vẫn có thể làm người mình thương bị thương.

Đèn sương mù và thứ tôi không nhìn thấy

Tôi từng bật đèn sương mù gần như mặc định mỗi khi trời tối. Cảm giác xe sáng hơn, "ngầu" hơn, và tôi tự nhủ là an toàn hơn.

Cho đến một đêm chạy quốc lộ hai làn, một chiếc bán tải ngược chiều bật đủ thứ đèn. Tôi bị chói đúng hai giây. Hai giây đó tôi không nhìn thấy gì hết, không thấy vạch tim đường, không thấy lề. Tôi vẫn nhớ cảm giác tay siết chặt vô-lăng và tự hỏi nếu lúc đó có một chiếc xe máy đi ngược ở lề thì sao.

Ảnh dựng AI: AP Team

Về nhà tôi mới tra lại: đèn sương mù có chùm sáng thấp, tán rộng, cắt ngang. Thiết kế này tạo ra để rọi sát mặt đường khi sương mù dày hoặc mưa lớn, lúc đèn pha bị hơi nước phản xạ ngược gây lóa. Trong thời tiết bình thường, chính cái tán rộng đó chiếu thẳng vào mắt người đi ngược chiều.

Tôi từng là chiếc bán tải đó, với rất nhiều người khác, trong rất nhiều đêm. Tôi chỉ không bao giờ nhìn thấy khuôn mặt của họ.

Xe biết kêu, chỉ là tôi không nghe

Có một tiếng động tôi nghe suốt nhiều năm mà coi như bình thường: tiếng vô-lăng rít lên khi tôi đánh hết lái lúc xe đang đứng im, trong con hẻm chật trước nhà.

Tiếng đó không phải là xe đang làm việc. Là xe đang chịu đựng.

Ảnh dựng AI: AP Team

Khi bánh không lăn, toàn bộ lực xoay dồn trực tiếp lên bề mặt tiếp xúc giữa lốp và mặt đường. Lốp bị xoắn tại chỗ, mòn không đều. Rô-tuyn, thước lái, bơm trợ lực đều làm việc ở mức tải cao nhất. Cách sửa thì buồn cười vì nó quá đơn giản: để xe nhích nhẹ rồi mới xoay. Chỉ cần bánh lăn rất chậm, ma sát tĩnh chuyển thành ma sát động, và mọi thứ nhẹ đi thấy rõ.

Tôi nghĩ nhiều thứ trong đời cũng vậy. Thứ gì cũng dễ hơn khi mình chịu để nó dịch chuyển một chút, thay vì đứng yên và ép nó xoay bằng sức.

Tôi vội với xe đúng như cách tôi vội với chính mình

Đây là hai thói quen tôi bỏ khó nhất, vì cả hai đều đến từ cùng một chỗ: tôi luôn thiếu vài phút.

Buổi trưa, xe đỗ ngoài nắng, tôi nổ máy và bật điều hòa mức lạnh nhất ngay lập tức. Nhưng lúc vừa khởi động, động cơ còn đang ổn định vòng tua, dầu bôi trơn chưa lưu thông đầy đủ. Bắt máy nén chạy ngay là chồng thêm tải lên động cơ và rút một lượng điện lớn khỏi hệ thống. Hệ quả không đến ngay — nó đến sau vài năm, dưới dạng ắc-quy hết điện sớm và điều hòa kém lạnh dần. Cách làm đúng chỉ tốn ba mươi giây: nổ máy, hạ kính cho hơi nóng thoát ra, rồi mới bật.

Ảnh dựng AI: AP Team

Đầu kia của hành trình cũng vậy. Chạy đường trường, leo đèo, xe đầy người và đồ, vừa dừng bánh là tôi tắt máy, xuống xe, mở cốp. Với xe tăng áp, đó là lúc trục turbo vẫn đang rất nóng và phụ thuộc hoàn toàn vào dầu để làm mát. Tắt máy đột ngột, bơm dầu ngừng, phần dầu đọng lại bị nung nóng cục bộ, sinh cặn và làm hỏng bạc trục theo thời gian. Giải pháp: để máy nổ không tải một đến hai phút trước khi tắt.

Ba mươi giây đầu, một phút cuối. Tổng cộng chưa tới hai phút cho cả một hành trình. Tôi mất mấy năm mới chịu bỏ ra.

Chăm không phải là làm nhiều

Điểm chung của sáu thứ tôi vừa kể là không cái nào đến từ sự vô tâm. Tôi hé capo vì muốn xe mát. Tôi bày đồ lên táp-lô vì muốn xe ấm. Tôi bật đèn sương mù vì muốn an toàn. Tôi bật điều hòa ngay vì muốn vợ con đỡ nóng.

Ý tốt thì đủ cả. Chỉ là tôi làm theo cảm giác, không phải theo hiểu biết. Và với một cỗ máy nặng gần hai tấn chở những người quan trọng nhất đời mình, cảm giác không đủ.

Ảnh dựng AI: AP Team

Nếu anh em đọc tới đây và thấy mình trong một hai chỗ nào đó — thì tôi cũng vậy thôi. Không ai dạy chúng ta mấy thứ này. Chúng ta học từ mấy ông anh ở bãi xe, đúng như cách tôi từng gật đầu với anh đồng nghiệp buổi trưa hôm ấy.

Nên nếu lần tới có thằng em nào hé nắp capo trước mặt anh, nói giúp nó một câu.

Tác giả: Minh Tâm

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn