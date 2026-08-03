Xây lăng mộ trái quy định, nhiều hộ dân bị cưỡng chế

Ngày 2/8, ông Hoàng Quốc Hoàn - Phó Chủ tịch UBND xã Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, địa phương vừa tổ chức cưỡng chế tháo dỡ các hạng mục lăng mộ xây dựng trái phép của 4 hộ dân tại khu vực nghĩa trang Rú Thè, thuộc thôn 1 Quỳnh Diễn.

Theo UBND xã Quỳnh Lưu, qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng phát hiện nhiều trường hợp tự ý san lấp mặt bằng, xây dựng khuôn viên lăng mộ không đúng quy định tại nghĩa trang này.

Lực lượng chức năng xã Quỳnh Lưu tổ chức cưỡng chế tháo dỡ các khuôn viên lăng mộ xây dựng trái phép.

Trong đó, ông Nguyễn Đ.Tr. (trú thôn 2 Quỳnh Diễn) đã san lấp mặt bằng và tiến hành xây dựng lăng mộ; ông Hồ N.H. (trú thôn 1 Quỳnh Diễn) đã san lấp mặt bằng để chuẩn bị xây dựng. Hai hộ dân còn lại đã tự ý đổ nền, xây dựng phần móng khuôn viên lăng mộ từ tháng 2/2025.

Ngay sau khi phát hiện các vi phạm, Ban cán sự thôn 1 Quỳnh Diễn đã lập biên bản, yêu cầu các hộ dừng thi công. Tuy nhiên, một số trường hợp vẫn tiếp tục triển khai xây dựng.

Trước tình hình trên, UBND xã Quỳnh Lưu thành lập đoàn kiểm tra, tiến hành xác minh hiện trạng và mời các hộ dân liên quan đến làm việc. Chính quyền địa phương đã nhiều lần tuyên truyền, giải thích các quy định của pháp luật, đồng thời vận động các hộ tự tháo dỡ công trình vi phạm. Dù vậy, các hộ vẫn không chấp hành yêu cầu khắc phục.

Do đó, UBND xã Quỳnh Lưu đã huy động lực lượng tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ toàn bộ các hạng mục xây dựng trái phép theo đúng quy định.

Đồng thời, địa phương yêu cầu các hộ dân nghiêm túc thực hiện các quy định về quản lý và sử dụng đất nghĩa trang, không tự ý san lấp, xây dựng lăng mộ khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Theo ông Hoàng Quốc Hoàn, sau khi hoàn tất việc cưỡng chế, UBND xã sẽ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Lãnh đạo UBND xã Quỳnh Lưu cũng cho biết, ngoài vụ việc tại nghĩa trang Rú Thè, thời gian qua địa phương còn phát hiện nhiều trường hợp tự ý xây dựng lăng mộ không đúng quy định tại các nghĩa trang khác.

Chính quyền đang tiếp tục rà soát, kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ nhằm xử lý nghiêm, đồng thời tăng cường công tác quản lý để ngăn chặn tình trạng vi phạm tái diễn.

Trước đó, tại nhiều địa phương trên địa bàn Nghệ An từng xảy ra tình trạng người dân xây dựng lăng mộ quy mô lớn trên đất nông nghiệp, đất rừng phòng hộ hoặc xây dựng không đúng quy hoạch nghĩa trang.

Sau khi được báo chí phản ánh, các địa phương đã tăng cường kiểm tra, xử lý, yêu cầu tháo dỡ các công trình vi phạm và siết chặt công tác quản lý đất nghĩa trang.

Tác giả: Xuân Thao

Nguồn tin: congly.vn