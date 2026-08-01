Khám xét khẩn cấp 11 địa điểm, khởi tố quản lý Lý Hoàng Oanh - Oanh Socola và 25 đối tượng

Ngày 31/7, theo thông tin từ Bộ Công an cho biết, qua công tác nắm tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trên thực địa và không gian mạng, Phòng 4, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã phát hiện, xác lập chuyên án và triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng có quy mô rất lớn, hoạt động trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, TP Cần Thơ, tỉnh An Giang và nhiều tỉnh, thành phố khác.

Các đối tượng Phạm Tuấn Anh và Lý Hoàng Oanh. Ảnh: Bộ Công an

Đối tượng Vũ Quang Minh. Ảnh: Bộ Công an

Ngày 15/7, Cục Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động cùng các Cục nghiệp vụ và Công an địa phương đồng loạt triển khai nhiều tổ công tác, triệu tập bắt giữ 26 đối tượng, tiến hành khám xét khẩn cấp 11 địa điểm tại TP. Hồ Chí Minh, TP Cần Thơ và tỉnh An Giang.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ 50 điện thoại di động, 01 máy tính xách tay, 01 iPad, 10.000 USD, 20 triệu đồng tiền mặt, 20 quyển sổ ghi chép cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử và vật chứng liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề và cá độ bóng đá.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Vũ Quang Minh là đối tượng cầm đầu, trực tiếp điều hành hệ thống cá độ bóng đá trực tuyến thông qua website Bong88.com. Lý Hoàng Oanh (Oanh Socola) giữ vai trò tổ chức, quản lý hoạt động mua bán số lô, số đề, điều hành hệ thống đại lý nhiều cấp và trực tiếp quản lý nguồn tiền thắng, thua của toàn đường dây. Để duy trì hoạt động phạm tội, Oanh cùng T.H.T.T tổ chức xây dựng, vận hành các nhóm Telegram tích hợp trên Bot "HP79…." nhằm tự động nhận phơi số đề, tính toán kết quả thắng, thua và quản lý mạng lưới đại lý.

Bên cạnh đó, Đ.P.S chịu trách nhiệm quản lý tài khoản tổng, phân chia tài khoản cho các đại lý cấp dưới và tổ chức giao dịch đánh bạc; Nguyễn Minh Thiện trực tiếp xây dựng, quản trị website "V...30s.b…..", tạo công cụ hỗ trợ quản lý, tổng hợp dữ liệu và tính tiền thắng, thua; các đối tượng khác sử dụng các nền tảng "app.ktso….", "SSV123….." cùng nhiều tài khoản ngân hàng, ví điện tử và SIM điện thoại đăng ký bằng thông tin của người khác để tổ chức giao dịch, thanh toán, che giấu dòng tiền và đối phó với cơ quan chức năng.

Đường dây được tổ chức theo mô hình khép kín, phân cấp nhiều tầng, kết hợp chặt chẽ giữa các đối tượng cầm đầu, quản trị công nghệ, quản lý đại lý và các đầu mối nhận, chuyển tiền. Các đối tượng triệt để lợi dụng thành tựu công nghệ, sử dụng các nền tảng có tính bảo mật cao, phần mềm tự phát triển và các ứng dụng thanh toán điện tử để điều hành hoạt động phạm tội trên không gian mạng. Đây là phương thức, thủ đoạn mới, tinh vi, gây nhiều khó khăn cho công tác phát hiện, thu thập chứng cứ và đấu tranh xử lý.

Mỗi tuần đường dây phát sinh số tiền giao dịch ước tính lên đến nhiều tỷ đồng; riêng trong thời gian diễn ra World Cup 2026, tổng số tiền tổ chức đánh bạc chỉ trong khoảng một tháng đã lên đến hàng chục tỷ đồng, với nhiều giao dịch cá cược có giá trị từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng.

Các đối tượng tại cơ quan Công an. Ảnh: Bộ Công an

Ngày 24/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự "Tổ chức đánh bạc và đánh bạc" bằng hình thức cá độ bóng đá và mua bán số lô, số đề trên không gian mạng.

Ngày 25/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Cục Cảnh sát hình sự) Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can 26 đối tượng có liên quan về hành vi "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc", được Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 2) phê chuẩn.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan, truy vết các dòng tiền, xác minh, truy bắt các đối tượng đại lý cấp dưới, người tham gia đánh bạc, các tài khoản ngân hàng và hệ thống dữ liệu điện tử phục vụ hoạt động phạm tội để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đồng thời, Cục Cảnh sát hình sự yêu cầu các đối tượng có liên quan đến đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc do Vũ Quang Minh và Lý Hoàng Oanh cầm đầu sớm đến cơ quan Công an trình diện, hợp tác làm việc để được xem xét hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Tác giả: Nam An

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn