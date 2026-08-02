Đội nhà lên đầu bảng, truyền thông Thái Lan ‘réo tên’ ĐT Việt Nam

ĐT Thái Lan đánh bại Malaysia để vươn lên ngôi đầu bảng B

Tối 1/8, ĐT Thái Lan tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi đánh bại Malaysia với tỷ số 2-0 trên sân nhà. Hai pha lập công của Yotsakorn Burapha và Teerasak Poeiphimai không chỉ giúp “Voi chiến” mang về trọn vẹn 3 điểm, mà còn duy trì thành tích toàn thắng của đội bóng này.

ĐT Thái Lan đã có màn ra quân như mơ với chiến thắng đậm 5-0 trước Lào. Như vậy, sau hai trận, đội bóng xứ Chùa vàng ghi tới 7 bàn và chưa để lọt lưới lần nào. Thành tích này giúp họ vươn lên dẫn đầu bảng B và khẳng định vị thế ứng viên hàng đầu cho chức vô địch AFF Cup 2026.

Ngay sau trận đấu, trang Krian Buriram của Thái Lan đã thu hút sự chú ý khi có những phát biểu mang tính thách thức. Trang tin này nhắc trực tiếp đến người hâm mộ Việt Nam khi so sánh phong độ giữa hai đội tuyển.

Cụ thể, Krian Buriram viết: “Người hâm mộ bóng đá Việt Nam khi xem kết quả hai trận đấu của ĐT Thái Lan: 7 bàn thắng được ghi trong hai trận và không để thủng lưới bàn nào”.

Truyền thông Thái Lan lập tức "réo tên" ĐT Việt Nam sau chiến thắng của đội nhà

Bên cạnh đó, trang tin này còn nhấn mạnh thành tích 7 bàn thắng sau hai trận cùng việc giữ sạch lưới của Thái Lan, qua đó ngầm khẳng định sự vượt trội của đội nhà so với các đối thủ trong khu vực. Không dừng lại ở đó, họ còn cho rằng dù chưa tung ra đội hình mạnh nhất, “Voi chiến” vẫn đủ sức khiến các đội tuyển Đông Nam Á phải dè chừng.

Trái ngược với Thái Lan, ĐT Việt Nam lại đang đối mặt với không ít áp lực sau trận hòa 0-0 trước Singapore trên sân Mỹ Đình. Kết quả này khiến tuyển Việt Nam tạm rơi xuống vị trí thứ ba bảng A với 4 điểm, đứng sau Singapore và Indonesia. Điều đó đồng nghĩa với việc đội bóng áo đỏ sẽ phải bước vào trận đấu then chốt với Indonesia vào ngày 3/8 trong bối cảnh chịu áp lực lớn về điểm số.

Nếu cả Việt Nam và Thái Lan cùng vượt qua vòng bảng, khả năng hai đội tái ngộ ở vòng knock-out hoàn toàn có thể xảy ra. Khi đó, màn đối đầu giữa hai nền bóng đá hàng đầu khu vực hứa hẹn sẽ trở thành tâm điểm, thu hút sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ Đông Nam Á.

Tác giả: Hương Nguyễn

Nguồn tin: bongdaplus.vn