Hỏa hoạn thiêu rụi cửa hàng điện thoại di động

Khoảng 16h ngày 7/9, người dân xóm Lưu Diên Lưu Sơn, nay thuộc xã Đô Lương (Nghệ An) hốt hoảng khi phát hiện ngọn lửa bùng phát dữ dội tại một ngôi nhà kinh doanh điện thoại di động, nằm ngay gần chân cầu Đô Lương, cạnh tuyến Quốc lộ 7.

Theo ghi nhận tại hiện trường, do trong cửa hàng có nhiều vật dụng và thiết bị dễ bắt lửa nên ngọn lửa bùng phát dữ dội, nhanh chóng lan rộng, tạo thành cột khói đen cao. Điều này khiến việc dập lửa ban đầu của người dân gặp nhiều khó khăn.

Toàn bộ hàng hóa và tài sản trong cửa hàng bị thiêu rụi, thiệt hại ước tính rất lớn, gia chủ gần như mất trắng. Rất may, vụ cháy không gây thương vong về người.

Vụ cháy xảy ra tại xóm Lưu Diên Lưu Sơn, xã Đô Lương (Nghệ An)

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Nghệ An đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai các biện pháp dập lửa, đồng thời ngăn không để ngọn lửa cháy lan sang các hộ dân xung quanh. Sau một thời gian nỗ lực, đám cháy đã được khống chế.

Nguyên nhân ban đầu được nhận định nhiều khả năng do chập điện. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, thống kê thiệt hại và làm rõ vụ việc.

Tác giả: Phan Huy

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn