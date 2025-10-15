‘HLV Park Hang Seo sẽ nâng tầm bóng đá Indonesia’

HLV Park Hang Seo có cơ hội dẫn dắt tuyển Indonesia

Thất bại tối thiểu trước đội tuyển Iraq mới đây, đội tuyển Indonesia chính thức chia tay giấc mơ tham dự World Cup 2026.

Lúc này, tương lai của HLV Patrick Kluivert đang trở thành đề tài nóng bỏng với bóng đá xứ vạn đảo. Phần lớn giới chuyên gia và người hâm mộ Indonesia muốn sa thải nhà cầm quân người Hà Lan sau khi đội bóng này thất bại ở vòng loại 4 World Cup 2026.

Tờ Bola lo ngại việc các cầu thủ nhập tịch Indonesia sẽ “tắt dần cảm hứng” sau khi hết cơ hội dự World Cup. Ngay cả huấn luyện viên Kluivert thừa nhận ông chưa có kế hoạch nào cùng đội tuyển Indonesia sau thất bại ở vòng loại World Cup 2026.

Theo chuyên gia của bóng đá xứ vạn đảo, HLV Park Hang Seo là người thích hợp để dẫn dắt đội tuyển Indonesia trong giai đoạn tới.

"Tôi muốn HLV Park Hang Seo. Dưới sự dẫn dắt của ông ấy, các đội tuyển Việt Nam ở mọi lứa tuổi đều đang phát triển mạnh mẽ. Ông ấy hiểu rõ bóng đá Đông Nam Á. Điều này rất quan trọng để khôi phục tinh thần làm việc và tinh thần chiến đấu của các cầu thủ", trang CNN Indonesia dẫn lời chuyên gia bóng đá Supriyono Prima.

Ông Supriyono cho rằng HLV Park Hang Seo phù hợp với bóng đá Indonesia nhờ kinh nghiệm và sự hiểu biết của mình. Đồng thời, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã chứng minh năng lực với 1 loạt thành tích như chức vô địch AFF Cup 2018, huy chương vàng SEA Games 2019, 2021 cũng như thành tích tại Asian Cup 2019, ASIAD 18.

