U23 Việt Nam quyết tâm đánh bại U23 Kyrgyzstan

Sau chiến thắng trước U23 Jordan ở trận ra quân, U23 Việt Nam trở lại sân tập để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo gặp U23 Kyrgyzstan tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 diễn ra vào 21h ngày 9/1.

Trả lời phỏng vấn truyền thông trước trận đấu quan trọng của U23 Việt Nam, tiền vệ Nguyễn Thái Sơn thẳng thắn đánh giá màn thể hiện của bản thân ở trận ra quân. “Ở trận đấu vừa qua, tôi cảm thấy mình chưa thể hiện được hết khả năng. Có thời điểm tôi còn hơi chủ quan. Tôi sẽ cố gắng cải thiện và thi đấu tốt hơn trong những trận tới” - Thái Sơn chia sẻ.

Thái Sơn trả lời phỏng vấn truyền thông (Ảnh: VFF).

Nói về vai trò của tuyến giữa khi phải đối đầu với các đối thủ có thể hình và thể lực vượt trội tại sân chơi châu lục, tiền vệ sinh năm 2003 cho biết Ban huấn luyện đã có những yêu cầu rất cụ thể. “HLV và các trợ lý nhắc nhở hàng tiền vệ phải chơi bóng nhanh, xử lý gọn và hướng lên phía trước nhiều hơn. Các đối thủ ở châu Á thường cao to và mạnh, nếu chậm nhịp sẽ rất khó kiểm soát thế trận” - Thái Sơn nói.

So sánh sự khác biệt giữa các đối thủ tại Đông Nam Á và đấu trường châu Á, tiền vệ thuộc biên chế CLB Thanh Hóa thừa nhận mức độ cạnh tranh cao hơn rất nhiều:“So với SEA Games, các đội bóng tại VCK U23 châu Á vượt trội hơn về thể hình, thể lực và tốc độ. Vì vậy, toàn đội phải thi đấu với hơn 100% khả năng ở từng trận đấu”.

Trước câu hỏi về việc giữ sự tỉnh táo sau chiến thắng ở trận ra quân, Thái Sơn khẳng định toàn đội không cho phép mình chủ quan:“Chiến thắng vừa qua là động lực để toàn đội cố gắng hơn, chứ không phải điểm dừng. Chúng tôi sẽ tập trung tối đa, hướng tới mục tiêu thi đấu tốt và giành kết quả tích cực trong các trận sắp tới”.

Theo lịch trận đấu giữa U23 Việt Nam với U23 Kyrgyzstan diễn ra vào lúc 21h ngày 9/1. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

Tác giả: PV

Nguồn tin: vov.vn