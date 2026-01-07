Hiểu Minh, người lướt đi như cơn gió và bàn thắng để đời

Hiểu Minh là người nâng tỉ số lên 2-0 sau một pha băng lên đặt lòng chính xác - Ảnh: Nam Nghĩa

Cú đặt lòng và món quà bất ngờ của HLV Kim Sang Sik

Đêm qua (ngày 6/1), hẳn U23 Jordan đã rất sốc khi xem lại trận đấu mở màn VCK U23 châu Á 2026. Họ sốc bởi không dám tin U23 Việt Nam lại chơi bóng táo bạo và gan lì đến thế. Và họ sốc bởi cái cách bị đối thủ hạ gục sau hai tình huống cố định. Trong số ấy, các cầu thủ phòng ngự, đặc biệt là Mohamad, sẽ khó mà chợp mắt được khi chính anh là người để Hiểu Minh “lướt qua như một cơn gió” trước khi thực hiện cú đặt lòng gọn gàng, nâng tỷ số lên 2-0.

Cần phải quay lại những thước phim của trận đấu này. Rõ ràng, U23 Jordan biết được sự lợi hại của những tình huống cố định bên phía U23 Việt Nam, biết được sự nguy hiểm của các trung vệ đối phương. Nhưng họ đã bất ngờ khi các học trò của HLV Kim Sang Sik lại quyết tâm và có thể chơi xuất thần đến thế.

Hiểu Minh thực sự đã có một trận đấu “để đời” khi ngay ở trận đấu đầu tiên ở cấp độ châu Á, anh lại sắm cả hai vai: ghi bàn và đánh chặn.

Hiểu Minh (phải) chia sẻ niềm vui với đồng đội - Ảnh: Nam Nghĩa

Một “phiên bản” toàn năng đã xuất hiện

Xuất phát điểm là một tiền vệ, Hiểu Minh sở hữu những kỹ năng toàn diện, đặc biệt là khả năng chiếm lĩnh không gian trong vòng cấm địa. Và kỹ năng ấy đã mang về cho anh 4 bàn thắng kể từ ngày khoác áo U23 Việt Nam cho tới nay. Khả năng tấn công, khả năng dứt điểm bằng chân lẫn bằng đầu của Hiểu Minh là miễn chê. Nhưng đó là khi cầu thủ này xuất hiện bên phần sân đối phương. Còn bên sân nhà, thực tế mà nói, Hiểu Minh không phải là mẫu cầu thủ có khả năng xoay trở quá tốt.

Tại SEA Games 33, không ít tình huống các CĐV phải thót tim với những pha phối hợp bọc lót ở hàng phòng ngự. Hiểu Minh cũng gặp những sai số và điều đó dấy lên không ít lo toan. Thế nhưng, tối qua, Hiểu Minh gần như trở thành một cầu thủ hoàn toàn khác. Ngoài bàn thắng mở ra tâm lý thoải mái cho các đồng đội, Hiểu Minh đã có một trận đấu phòng ngự xuất sắc.

Hiểu Minh và HLV Kim Sang Sik trong phòng họp báo sau trận đấu - Ảnh: Nam Nghĩa

Theo thống kê, Hiểu Minh là cầu thủ chạm bóng nhiều nhất bên phía U23 Việt Nam (60 lần), thực hiện 34/43 đường chuyền chính xác và có hai lần giải nguy cho đội nhà ở các phút 26 và 71. Tất nhiên, những con số này chưa nói hết được tầm quan trọng của Hiểu Minh trong cách chơi của HLV Kim Sang Sik. Không chỉ là mối hiểm họa trong những pha xâm nhập vòng cấm địa, không chỉ là bức tường thành khó đánh bại của các tiền đạo Jordan, Hiểu Minh còn là một thủ lĩnh trên sân cỏ.

Khi Văn Khang, Đình Bắc rời sân, Hiểu Minh mang trên tay tấm băng thủ quân. Vinh dự nhưng trách nhiệm cũng rất lớn, bởi anh trở thành thủ lĩnh cả về chuyên môn lẫn tinh thần. Hiểu Minh đã hoàn thành trọn vẹn cả hai nhiệm vụ được giao và anh xứng đáng được chọn là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Sẽ không quá ngạc nhiên nếu những trận đấu tới, Hiểu Minh là cái tên đáng chờ đợi bên phía U23 Việt Nam.

Hiểu Minh đã có 4 bàn thắng cho U23 Việt Nam Pha làm bàn nâng tỷ số lên 2-0 trước Jordan trong trận ra quân VCK U23 châu Á 2026 cũng là bàn thắng thứ tư của Hiểu Minh trong màu áo U23 Việt Nam. Trước đó, anh đã lập cú đúp trong chiến thắng 3-0 trước Lào ở trận ra quân giải U22 Đông Nam Á 2025. Ngoài ra, Hiểu Minh cũng chính là người mở tỷ số trong chiến thắng 2-0 của U23 Việt Nam ở lượt trận thứ hai tại SEA Games 33.

Tác giả: Đức Nguyễn

Nguồn tin: bongdaplus.vn