Thất bại ở vòng loại World Cup, bóng đá Indonesia tiếp tục nhập tịch tại SEA Games

Bóng đá Indonesia vừa đón nhận thất bại khi ĐTQG nước này thua cả 2 trận ở vòng loại thứ tư World Cup 2026 và không thể giành vé dự ngày hội lớn nhất của bóng đá thế giới như kỳ vọng.

Bóng đá Indonesia sẽ tiếp tục sử dụng những cầu thủ nhập tịch như Jens Raven. (Ảnh: AFC).

Điều này khiến người hâm mộ trong khu vực Đông Nam Á lo ngại về khả năng bóng đá Indonesia có tiếp tục theo đuổi chính sách nhập tịch hay không.

Tuy nhiên trong những động thái mới nhất, bóng đá Indonesia sẽ tiếp tục sử dụng các cầu thủ nhập tịch, có nguồn gốc nước ngoài trong thời gian tới, mà gần nhất sẽ là SEA Games 33 vào cuối năm nay ở Thái Lan.

Hiện tại, U23 Indonesia đang có những sự chuẩn bị kỹ cho SEA Games với mục tiêu bảo vệ HCV. Đội bóng này đã thi đấu trong loạt trận FIFA Days tháng 10 và sắp tới sẽ tiếp tục tập trung, thi đấu ở FIFA Days tháng 11.

Báo chí Indonesia khẳng định, LĐBĐ nước này (PSSI) sẽ cố gắng hết sức để U23 Indonesia có những gương mặt tốt nhất dự SEA Games 33, trong đó có cả những cầu thủ nhập tịch như Ivar Jenner, Mario Zijlstra, Justin Hubner, Jens Raven hay Rafael Struick.

SEA Games không nằm trong FIFA Days nên các CLB không có nghĩa vụ bắt buộc phải nhả cầu thủ về cho các đội tuyển. Những LĐBĐ chủ quản phải chủ động đàm phán với các CLB để đạt được sự đồng thuận.

Môn bóng đá nam của SEA Games 33 dự kiến diễn ra từ 3/12 đến 18/12 tại Bangkok, Songkhla và Chiangmai (Thái Lan).

Tác giả: PV

Nguồn tin: vov.vn