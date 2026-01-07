Tòa án trọng tài thể thao phản hồi về vụ nhập tịch "lậu" của FAM

Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) hiện vẫn chưa ấn định ngày điều trần cho đơn kháng cáo của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) liên quan đến các án phạt của FIFA trong vụ việc các cầu thủ nhập tịch "lậu".

Trao đổi với StarSport, người phát ngôn truyền thông của CAS, bà Vanessa Tracey cho biết các bên vẫn đang hoàn tất trao đổi và nộp bản đệ trình bằng văn bản, nên CAS chưa thể công bố thông tin về việc thành lập hội đồng trọng tài.

“Do vụ việc thu hút sự quan tâm rất lớn từ truyền thông, CAS sẽ đăng tải một thông báo ngắn trên website chính thức ngay khi ngày điều trần được xác nhận, kèm theo phần giải đáp những câu hỏi liên quan. Ở thời điểm này, chúng tôi chưa thể chia sẻ bất kỳ thông tin nào liên quan đến việc thành lập hội đồng trọng tài” - bà Tracey cho biết trong email gửi StarSport .

CAS vẫn chưa thể ra phán quyết về vụ nhập tịch lậu của Malaysia

Tuy nhiên, hôm 8-12, FAM xác nhận đã nộp đơn kháng cáo lên CAS sau khi FIFA đình chỉ thi đấu 7 cầu thủ nhập tịch và áp đặt các án kỷ luật nghiêm khắc với FAM. Quyết định này dựa trên phán quyết dài 63 trang công bố hôm 18-11, trong đó FIFA giữ nguyên toàn bộ hình phạt và khẳng định việc sử dụng giấy tờ giả là vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc cốt lõi của bóng đá.

Cũng trong diễn biến mới nhất, các lãnh đạo FAM có nguy cơ bị bãi nhiệm để FIFA và AFC tạm thời tiếp quản khắc phục.

Một phương án khác là ban lãnh đạo FAM chủ động từ chức, thành lập ủy ban tạm thời để khắc phục sai sót theo các báo cáo điều tra của FIFA, với sự hỗ trợ chuyên môn từ FIFA và AFC.

Thậm chí, cảnh sát Malaysia cũng đưa vụ việc này đi theo hướng điều tra về tội danh "lừa đảo".

Tác giả: Quốc An

Nguồn tin: Báo Người Lao động