Indonesia bắt giữ 4 nghi phạm khủng bố liên quan đến IS

Cảnh sát Indonesia được triển khai tại thủ đô Jakarta ngày 3/4/2024. Ảnh (tư liệu): AFP/TTXVN

Theo Đại tá Mayndra Eka Wardhana, người phát ngôn của Densus 88, 4 nghi phạm đã sử dụng các nền tảng trực tuyến làm công cụ chính để truyền bá tư tưởng bạo lực và kêu gọi người khác tham gia hoạt động khủng bố. Trong số này, một người đàn ông được xác định là “RR” bị bắt tại nhà trọ ở thành phố Tanjung Balai (Bắc Sumatra) vào sáng 6/10. Khi khám xét nơi ở, cảnh sát thu giữ các tang vật như áo ngụy trang, sách về IS, mũ, áo choàng và biểu tượng IS.

RR bị nghi ngờ có liên hệ với mạng lưới khủng bố tại Padang, thủ phủ tỉnh Tây Sumatra.

Trong khi đó, 3 nghi phạm khác bị bắt tại các địa điểm khác nhau ở Tây Sumatra từ ngày 3 - 6/10. Các nghi phạm này được cho là đã đăng tải nội dung ủng hộ IS, bao gồm hình ảnh vũ khí và lời kêu gọi hành động cực đoan.

Theo thông tin từ Densus 88, các bằng chứng thu được củng cố nghi ngờ về việc các nghi phạm có tư tưởng sát với IS và đã cố tìm cách gieo rắc tư tưởng cực đoan thông qua môi trường kỹ thuật số.

Thời gian qua, Indonesia đã đẩy mạnh các nỗ lực giải trừ cực đoan hóaa. Hôm 30/8, các cựu thủ lĩnh và thành viên của tổ chức khủng bố Jamaah Islamiyah (JI) tại Bắc Sumatra đã chính thức tuyên bố giải thể và cam kết trung thành với Nhà nước Cộng hòa Indonesia. Theo các chuyên gia, những cam kết này đóng vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu tư tưởng cực đoan, củng cố hòa bình và ổn định xã hội tại quốc gia vạn đảo.

Tác giả: Đỗ Quyên

Nguồn tin: baotintuc.vn