FIFA lên tiếng về khả năng dời World Cup 2026 khỏi Mexico

FIFA tin tưởng các trận đấu ở Mexico vẫn diễn ra an toàn.

Chia sẻ với AS, ông Infantino nhấn mạnh FIFA đang theo dõi sát tình hình an ninh, đồng thời duy trì liên lạc thường xuyên với chính phủ và các cơ quan chức năng Mexico. "Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng mọi việc sẽ diễn ra tốt đẹp. World Cup sẽ là một ngày hội bóng đá", ông nhấn mạnh.

Người đứng đầu FIFA cũng tái khẳng định bóng đá không liên quan đến chính trị: "Chúng tôi không làm chính trị, chúng tôi làm bóng đá, và bóng đá có thể gắn kết các quốc gia, mang lại hòa bình và hy vọng cho giới trẻ".

Trước đó, người phát ngôn FIFA tại Mexico cho biết tổ chức này đang giám sát chặt chẽ tình hình tại Mexico và giữ liên lạc liên tục với giới chức. Một đại diện khác của FIFA nhấn mạnh: "An toàn và an ninh luôn là ưu tiên hàng đầu".

World Cup 2026 do 3 quốc gia đồng đăng cai gồm Mỹ, Mexico và Canada. Mexico dự kiến tổ chức các trận đấu của 3 bảng, trong đó đội chủ nhà sẽ thi đấu cả 3 trận vòng bảng trên sân nhà. Giải đấu khai mạc ngày 11/6/2026 tại Mexico City, với trận mở màn giữa Mexico và Nam Phi.

Tuy nhiên, những tuần gần đây, tình hình an ninh tại một số thành phố Mexico, đặc biệt là Guadalajara và khu vực Zapopan, trở thành tâm điểm lo ngại. Zapopan dự kiến tổ chức 4 trận vòng bảng, bao gồm 2 trận của Mexico và cuộc đối đầu giữa Uruguay và Tây Ban Nha.

Căng thẳng leo thang sau khi Nemesio Oseguera - thủ lĩnh băng đảng Jalisco New Generation, thiệt mạng trong một chiến dịch an ninh. Theo BBC, các nhóm tội phạm tiến hành hàng loạt vụ trả đũa tại 20 bang, đốt xe, phá hoại cơ sở kinh doanh và phong tỏa đường sá, buộc chính quyền địa phương phải khuyến cáo người dân ở trong nhà.

Tác giả: Minh Nghi

Nguồn tin: znews.vn