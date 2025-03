HLV Kim Sang Sik nói gì sau trận ĐT Việt Nam 2-1 ĐT Campuchia?

Trận đấu trên sân Gò Đậu diễn ra không hề dễ dàng với đội tuyển Việt Nam. "Những chiến binh sao vàng" phải nhờ đến sự tỏa sáng cá nhân của Hai Long và Văn Vĩ để giành chiến thắng 2-1 trước đối thủ.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Kim Sang Sik cho biết: "Trong hiệp một, tôi bố trí Quang Hải thi đấu ở vị trí tiền vệ tấn công và hoạt động ở trung tâm. Theo đúng kế hoạch ban huấn luyện đề ra, Hai Long đã ghi bàn, và chúng tôi đã thể hiện được những gì đã tập luyện.

Tuy nhiên, bước sang hiệp hai, áp lực gia tăng khiến chúng tôi gặp khó khăn trong việc hóa giải các pha tấn công của Campuchia. Quang Hải cũng bị chấn thương nhẹ. Khi tôi thực hiện một số sự thay đổi nhân sự, đội tuyển Việt Nam gặp đôi chút trở ngại trong khâu triển khai bóng".

Hai Long và Văn Vĩ ghi bàn giúp ĐT Việt Nam giành chiến thắng (Ảnh: Minh Hoàng).



Ở trận đấu này, HLV Kim Sang Sik chưa trao cơ hội ra sân cho những cầu thủ như Minh Khoa hay Lý Đức. Lý giải về điều này, chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết: "Tôi không thử nghiệm quá nhiều gương mặt mới mà ưu tiên sử dụng các cầu thủ giàu kinh nghiệm, bởi đội tuyển Việt Nam vẫn đang trong quá trình chuẩn bị cho trận gặp Lào.

Tôi muốn phân tích, hỗ trợ các cầu thủ nâng cao chuyên môn. Trong thời gian tới, tôi sẽ tạo điều kiện để họ có cơ hội học hỏi. Hiện tại, những cầu thủ giàu kinh nghiệm vẫn đang duy trì thể trạng tốt và tôi cho rằng đây là sự chuẩn bị hợp lý cho trận đấu sắp tới".

Ở phía bên kia chiến tuyến, HLV Koji Gyotoku chia sẻ: "Trước tiên, tôi xin gửi lời cảm ơn Liên đoàn Bóng đá Việt Nam vì đã tổ chức một trận đấu bổ ích. Nếu so sánh, đội của tôi đã chơi tốt hơn trong hiệp hai.

Nhìn chung, đội tuyển Việt Nam vượt trội hơn về mọi mặt, từ kỹ thuật đến thể lực. Tuy nhiên, đội tuyển Campuchia cũng đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm. Hiệp hai, chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn nhưng vẫn để thua 1-2. Dù chưa hài lòng với kết quả này, tôi không cho rằng đây là màn trình diễn tệ của các học trò".

