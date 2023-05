Hiệu quả từ mô hình '5 tự' ở Kim Liên

Được Chính phủ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt năm 2012, quần thể Khu di tích bao gồm 4 cụm chính: Cụm di tích Hoàng Trù; Cụm di tích Làng Sen; Khu mộ Bà Hoàng Thị Loan; Núi Chung và 13 di tích phụ cận với diện tích 287,86ha. Ở Khu di tích Kim Liên có đặc thù là các di tích, hiện vật đa dạng, phức tạp, các vật liệu cấu thành di tích kém bền vững như: tranh, tre, nứa, gỗ, rừng thông, khuôn viên rộng, các điểm di tích nằm rải rác không tập trung và nằm đan xen với nhân dân, nên công tác bảo quản, bảo tồn, bảo vệ đảm bảo an ninh, an toàn cho di tích gặp nhiều khó khăn.

Ban quản lý Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên luôn phối hợp chặt chẽ với Đội Cảnh sát bảo vệ mục tiêu trong đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách.

Khu di tích Kim Liên mở cửa 365/365 ngày trong năm, các tháng cao điểm mở cửa thông tầm cả buổi trưa và thêm 1 tiếng vào buổi chiều để phục vụ du khách, nhân dân, hằng năm đón khoảng từ 1,8 đến 2 triệu lượt người. Trong đó đón rất nhiều đoàn cấp cao của Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương trong nước và các đoàn cấp cao của quốc tế.

Từ tính chất đặc biệt quan trọng và tầm ảnh hưởng lớn trong nước và quốc tế nên Khu di tích Kim Liên luôn đặt công tác bảo vệ ANTT, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho di tích, tài liệu, hiện vật, bảo đảm an toàn cho du khách, nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Qua gần 5 năm triển khai, thực hiện Kế hoạch của Công an tỉnh Nghệ An về việc xây dựng mô hình "Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải, tự tố giác tội phạm", công tác bảo đảm ANTT tại Khu di tích Kim Liên đã có những chuyển biến rõ nét và đạt được những kết quả quan trọng.

Khu di tích Kim Liên đã phối hợp với các lực lượng trên địa bàn triển khai một cách nghiêm túc, có hiệu quả trên từng lĩnh vực, như: Chủ động triển khai có hiệu quả các nội dung triển khai mô hình theo kế hoạch đã được xây dựng, quan tâm lực lượng tại chỗ, tăng cường vai trò của các tổ tự quản, tự bảo vệ, các phòng ban chuyên môn, tổ chức đoàn thể chính trị trong cơ quan, tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, viên chức trong cơ quan. Trong hơn 5 năm qua, cơ quan không có cán bộ, viên chức vi phạm pháp luật, vi phạm các nội quy, quy chế của cơ quan; không xảy ra mâu thuẫn, mất đoàn kết nội bộ; ANTT cơ quan cơ bản được phối hợp đảm bảo, không để phát sinh điểm nóng, phức tạp về ANTT.

Qua công tác tuyên truyền, cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể xã Kim Liên, xã Nam Giang... đã có sự quan tâm hơn trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tham gia công tác xây dựng, nhân rộng mô hình tự quản về ANTT, tích cực tham gia phong trào quần chúng xây dựng đời sống mới tại cụm dân cư, cụm liên kết an toàn về ANTT.

Nhận thức về phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ của đại bộ phận nhân dân được nâng lên, nhân dân ngày càng tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ ANTT, tự giác tham gia các mô hình phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ theo hướng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải, tự tố giác tội phạm ở thôn xóm, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Khu di tích. Tại các xóm, địa bàn lân cận cũng thành lập các tổ, nhóm, mô hình để trao đổi thông tin, góp phần đảm bảo công tác ANTT, PCCC tại các điểm di tích. Nhân dân đã cung cấp 150 tin báo tố giác các đối tượng tình nghi; tà đạo; ăn xin; tâm thần; móc túi; rải truyền đơn... giúp cho Đội bảo vệ Khu di tích Kim Liên phối hợp kịp thời với các lực lượng để nắm bắt, điều tra, xử lý...

Việc triển khai mô hình giúp cho việc mở rộng mối liên kết giữa các đơn vị trên địa bàn, nhân dân và cán bộ tham gia bảo vệ ANTQ, mối quan hệ phối hợp giữa các lực lượng ngày càng chặt chẽ. Vì vậy việc trao đổi nắm bắt thông tin, xử lý công việc đã có chuyển biến hiệu quả hơn, giúp công tác đảm bảo ANTT tại Khu di tích Kim Liên triển khai có hệ thống, khoa học hơn.

Kết quả, sau gần 5 năm triển khai thực hiện, mô hình "Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải, tự tố giác tội phạm" tại Khu di tích Kim Liên đã được thông báo, biểu dương, nhân rộng mô hình toàn tỉnh và toàn quốc, được lãnh đạo Bộ Công an, UBND tỉnh, Công an tỉnh Nghệ An đánh giá cao.

Vì vậy, mô hình đã tạo được hiệu ứng tích cực trong quần chúng nhân dân, nhân dân tham gia trực tiếp, tích cực, đông đảo tạo thành phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, góp phần xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc, phục vụ có hiệu quả trong công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di sản văn hóa của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại quê hương và các chương trình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

