Thời gian:
Hotline: 0978.928.730
     

Trong nước

Hàng vạn người dân hào hứng chờ xem lễ sơ duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Tối nay (ngày 27/8) sẽ diễn ra lễ sơ duyệt diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Ngay từ sáng và đầu giờ chiều cùng ngày, hàng vạn người dân đã đổ về khu vực Quảng trường Ba Đình và các khu vực lân cận, nơi có các khối diễu binh, diễu hành đi qua để cổ vũ, động viên các lực lượng thực hiện nhiệm vụ...

Người dân đồng thanh vỗ tay và hát vang bài hát "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng" trong lúc chờ đến giờ xem buổi lễ sơ duyệt diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Một sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam vui vẻ giao lưu cùng người dân trong khi chờ đến giờ lễ sơ duyệt diễu binh, diễu hành tại khu vực Ba Đình.

Khối xe quân sự tiến từ đường Thanh Niên về Quảng trường Ba Đình.

Đông đảo người dân vui vẻ chờ đợi đến giờ bắt đầu buổi lễ sơ duyệt diễu binh, diễu hành.

Người dân xếp hàng chờ xem buổi lễ sơ duyệt diễu binh, diễu hành tại khu vực đường Văn Cao (phía trước Cung thể thao tổng hợp Quần Ngựa).

Lá Cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc được đông đảo người dân luôn mang theo bên mình với sự tự hào

Một cô gái trẻ vui vẻ chụp ảnh kỷ niệm trong lúc chờ đến giờ buổi lễ sơ duyệt diễu binh, diễu hành chính thức bắt đầu.

Nhiều em nhỏ hào hứng chờ đợi buổi sơ duyệt với lá Cờ đỏ sao vàng của Tổ quốc cùng người thân trong gia đình.

Các cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân phát nước miễn phí phục vụ người dân chờ xem buổi lễ sơ duyệt diễu binh, diễu hành.

Các cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân phát nước miễn phí phục vụ người dân chờ xem buổi lễ sơ duyệt diễu binh, diễu hành.

Tác giả: Nhóm PV

Nguồn tin: baovephapluat.vn

TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
  Từ khóa: sơ duyệt diễu binh ,Quốc khánh 2/9 ,diễu hành

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI ĐỌC NHIỀU

TOP