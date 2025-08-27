Hàng vạn người dân hào hứng chờ xem lễ sơ duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Trong nước

Tối nay (ngày 27/8) sẽ diễn ra lễ sơ duyệt diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Ngay từ sáng và đầu giờ chiều cùng ngày, hàng vạn người dân đã đổ về khu vực Quảng trường Ba Đình và các khu vực lân cận, nơi có các khối diễu binh, diễu hành đi qua để cổ vũ, động viên các lực lượng thực hiện nhiệm vụ...