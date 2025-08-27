Tối nay sơ duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh tại Ba Đình

Xe tăng, xe thiết giáp tiến về quảng trường Ba Đình chuẩn bị cho diễu binh, diễu hành - Ảnh: NAM TRẦN

Sơ duyệt cấp nhà nước

Sau 4 buổi tổng hợp luyện tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (Miếu Môn) và 2 buổi tổng hợp luyện tại quảng trường Ba Đình, các lực lượng sẽ có buổi sơ duyệt cấp Nhà nước vào tối nay.

Buổi sơ duyệt sẽ bao gồm các khối thuộc lực lượng vũ trang (quân đội, công an), các khối quần chúng diễu hành, khối đứng và dàn khí tài quân sự, xe đặc chủng.

Bên cạnh đó sẽ có phần thuyết minh trực tiếp từ điểm cầu Khánh Hòa (chiều trên màn hình) phần diễu binh các lực lượng vũ trang trên biển.

Diễu binh các lực lượng vũ trang trên biển sẽ được tổ chức tại tỉnh Khánh Hòa, với sự tham gia của các lực lượng Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ đội biên phòng và Quân khu 5.

Trong đó, lực lượng và phương tiện của Quân chủng Hải quân đóng vai trò nòng cốt, với sự tham gia của tàu ngầm, tàu hộ vệ tên lửa, tàu tên lửa, tàu hộ vệ chống ngầm, các loại tàu cảnh sát biển, kiểm ngư, quân y, biên phòng, dân quân biển và máy bay trực thăng.

Ngoài ra, tham dự sơ duyệt sẽ có khối quân đội các nước như Nga, Lào, Campuchia...

Đồng thời, tại khu vực trước sân vận động Mỹ Đình, 15 khẩu pháo lễ 105mm cũng sẽ khai hỏa.

Các lực lượng đảm bảo an ninh trong các hoạt động diễu binh, diễu hành - Ảnh: HỒNG QUANG

Thời gian phân luồng giao thông phục vụ diễu binh, diễu hành

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội, trong ngày 27-8, thời gian tổ chức cấm đường, phân luồng giao thông, phục vụ chương trình sơ duyệt bắt đầu từ 12h đến 2h ngày 28-8, sớm hơn 5 tiếng so với thông báo trước đó.

Trước đó ngày 26-8, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo TP Hà Nội huy động các lực lượng tình nguyện, nhất là thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh, khuyến khích xã hội hóa các hoạt động hỗ trợ cấp phát đồ ăn, nước uống miễn phí phục vụ người dân xem diễu binh, diễu hành, các hoạt động tham quan vui chơi giải trí khác và bố trí lực lượng sẵn sàng hỗ trợ, hướng dẫn người dân tại các địa điểm diễn ra các hoạt động trong dịp lễ Quốc khánh 2-9.

Trong đó, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp gây rối an ninh, trật tự; gây mất trật tự, an toàn giao thông, chống người thi hành công vụ.

Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho người dân, nhất là nơi diễn ra các hoạt động kỷ niệm trên phạm vi toàn quốc, bảo vệ độc lập, chủ quyền trên không gian mạng; đấu tranh ngăn chặn các thông tin xấu, độc trên các nền tảng mạng xã hội.

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng hoạt động kỷ niệm gây rối làm mất an ninh trật tự, an ninh, an toàn, an dân...

Phát biểu tại buổi tổng hợp luyện lần 2 tại quảng trường Ba Đình, Đại tướng Phan Văn Giang, bộ trưởng Bộ Quốc phòng, cho biết trong các buổi hợp luyện ngày 21, 24, các lực lượng đã thực hiện tốt và đề nghị tốt hơn nữa ngày 27, 30 cũng như trong ngày Quốc khánh 2-9.

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định 80 năm Quốc khánh là ngày kỷ niệm lớn của dân tộc ta, rất mong tất cả các lực lượng chú ý, thực hiện tốt nhiệm vụ trong những ngày tới.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 27-8, tại Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, từ chiều mưa giảm dần. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C, nhiệt độ cao nhất 28-30 độ C.

Tác giả: Nam Trần

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ