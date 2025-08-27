Hàng chục người lạ hát mừng sinh nhật bé gái trong lúc chờ diễu binh





Nhiều người không quen biết cũng hào hứng hát mừng sinh nhật bé gái. Ảnh cắt từ clip.

"Happy birtday to you, happy birthday to you". Khoảng 18h30 ngày 24/8, giữa dòng người ngồi chờ theo dõi buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành, hàng chục người bất ngờ cùng đồng thanh hát ca khúc mừng sinh nhật.

Ở trung tâm, một bé gái đội chiếc mũ sinh nhật, cười tươi vỗ tay theo nhịp hát của mọi người. Cả góc phố trở nên náo nhiệt hơn hẳn với sự kiện bất ngờ. Video ghi lại cảnh tượng cũng lan truyền trên mạng xã hội với hàng chục nghìn lượt xem.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chị Phùng Hằng (phường Long Biên, Hà Nội) cho biết "bữa tiệc sinh nhật" đặc biệt là của con gái chị, bé Trâm Anh (6 tuổi).

Theo đó, ngày diễn ra buổi tổng hợp luyện thứ hai hướng đến Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 trùng hợp là sinh nhật Trâm Anh. Ban đầu, gia đình chị chỉ định cho con đi chơi, xếp hàng xem diễu binh sau đó về nhà thổi nến.

Bé Trâm Anh thích thú khi được đi xem diễu binh, đón sinh nhật trên phố.

"Sau khi đã ổn định chỗ ngồi, trong lúc chờ đợi, tôi mới nghĩ sao không cho con đón sinh nhật ở ngay đó luôn, nhờ mọi người hát chung vui", chị Hằng nói.

Khoảng 17h, chị gọi giao một chiếc bánh sinh nhật đến khu vực Hàng Khay. Tuy nhiên vì khi đó nhiều tuyến đường đã bị cấm, phải sau hơn 1 tiếng và tự đi bộ ra một đoạn khá xa, chị mới thành công có được chiếc bánh cho con gái.

"Tôi vừa mở bánh ra, mọi người xung quanh đã ồ lên thích thú, tôi chưa kịp nhờ thì tất cả đã tự động đồng thanh hát mừng sinh nhật con tôi. Trâm Anh thích lắm, cười tít mắt", chị Hằng kể.

Vì bánh không quá lớn, chị Hằng gửi lời cảm ơn mọi người và ưu tiên chia phần cho một số em nhỏ ngồi xung quanh ăn. Không chỉ nhân vật chính, chị Hằng chia sẻ bữa tiệc đặc biệt có lẽ là hình ảnh chị sẽ không bao giờ quên vì ấm lòng.

Sau màn đón sinh nhật, gia đình chị Hằng tiếp tục hòa vào dòng người theo dõi những bước đi đẹp mắt của các khối diễu binh, diễu hành. Đến 0h, các thành viên mới về đến nhà vì kẹt xe nhưng đều hân hoan, đặc biệt nhân vật chính vừa đón tuổi mới.

"Ngày 27/8, nếu thời tiết thuận lợi, gia đình tôi dự định đi theo dõi tiếp buổi sơ duyệt. Lần này, chúng tôi sẽ chờ ở đường Thanh Niên để xem các khí tài quân sự hoành tráng", chị Hằng bày tỏ.

Tối 27/8, buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành sẽ diễn ra vào 20h, tiếp sau là tổng duyệt vào 6h30 ngày 30/8. Đúng 6h30 sáng 2/9, Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 sẽ diễn ra tại Quảng trường Ba Đình cùng một số tuyến phố trung tâm.

Tác giả: Mai An

Nguồn tin: lifestyle.znews.vn