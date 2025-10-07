Tác giả: Anh Quân
Nguồn tin: anninhthudo.vn
Giao thông ùn tắc, tê liệt vì bị nước bủa vây. Nhiều tuyến phố Hà Nội biến thành sông, các phương tiện chết máy la liệt... và mưa vẫn rất to trong sáng 7/10/2025.
Tác giả: Anh Quân
Nguồn tin: anninhthudo.vn
Hàng loạt tuyến phố Hà Nội 'biến thành sông', giao thông tê liệt
Camera cận cảnh vụ nổ lớn tại ki-ốt cạnh sận vận động ở Hải Phòng khiến người dân hoảng sợ
Nhóm 'quái xế' lao xe xuống kênh, chui lùm cây trốn cảnh sát
Chủ tịch UBND xã bị xe tông tử vong khi điều tiết giao thông do ngập lụt