Hàng loạt tuyến phố Hà Nội 'biến thành sông', giao thông tê liệt

Giao thông ùn tắc, tê liệt vì bị nước bủa vây. Nhiều tuyến phố Hà Nội biến thành sông, các phương tiện chết máy la liệt... và mưa vẫn rất to trong sáng 7/10/2025.

Tác giả: Anh Quân

Nguồn tin: anninhthudo.vn

  Từ khóa: giao thông tê liệt ,ngập lụt ,hà nội

