Clip cụ ông 70 tuổi đẩy xe chở vợ đi giữa dòng nước ngập tới gối ở Hà Nội: Hé lộ câu chuyện phía sau

Mới đây trên mạng xã hội, nhiều người chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh một cụ bà đang ngồi trên chiếc xe máy, còn cụ ông ra sức đẩy chiếc xe dưới dòng nước ngập tới ngang gối. Hình ảnh khiến nhiều người vừa thương cảm, vừa xúc động, xen lẫn cả sự ngưỡng mộ, đồng thời thắc mắc không biết hai cụ đi đâu giữa ngày ngập lụt.

"Nhìn hai ông bà vất vả thương quá. Chắc phải có việc gì gấp hai cụ mới ra đường vào ngày ngập lụt như vậy. Mong hai cụ nhiều sức khỏe, bình an"; "Nhìn là biết ông thương bà thế nào rồi"; "Nhìn hai ông bà mà nhớ đến câu, cùng nhau nắm tay đi qua bao giông bão của tuổi trẻ để đổi lại những phút bình yên khi về già";... là những bình luận của cư dân mạng.

Đoạn clip được một người sống cùng làng với hai ông bà quay lại vào sáng 1/10, tại đoạn đường thuộc phường Tây Tựu, Hà Nội. Thời điểm này, nhiều nơi trên địa bàn Hà Nội ngập nặng do ảnh hưởng của bão số 10 gây mưa lớn trên diện rộng.

Được biết, đôi vợ chồng trong đoạn clip trên là ông Nguyễn Khắc Canh (72 tuổi) và vợ là bà Nguyễn Thị Ất (70 tuổi).

Hình ảnh ông Canh cố gắng đẩy xe chở vợ đi khám bệnh giữa dòng nước ngập khiến nhiều người xúc động.

Chia sẻ trên báo VietNamNet, chị Nguyễn Thành (50 tuổi, con gái lớn của ông Canh, bà Ất) cho biết, bố mẹ chị có 3 người con, 2 gái, 1 trai. Hiện, ông bà sống với con trai út ở phường Tây Tựu. Vô tình xem được đoạn clip ghi lại cảnh bố mẹ đưa nhau đi khám vào ngày mưa ngập, chị Thành bộc bạch bản thân xúc động nơi nước mắt. Thời gian gần đây, mẹ chị thường bị đau đầu, đã được các con đưa đi khám, mua thuốc nhiều lần.

Đêm 30/9, ông Canh lo lắng khi bà Ất đau đầu dữ dội. Đến sáng 1/10, thấy con trai út đang tất bật tát nước chống ngập, còn 2 con gái dù sống cùng phường nhưng do nước ngập sâu cũng không thể đến ngay nên ông quyết định đưa bà đến một phòng khám trong làng, cách nhà 1km để khám.

Hình ảnh trong clip là khi ông Canh đưa bà Ất về nhà, quãng đường ngắn thôi nhưng khá ngập. Thương bà đau ốm nên ông để bà ngồi trên xe đẩy qua chỗ ngập. Nhìn cảnh này, chị Thành càng thương bố mẹ. Bà Ất hiện đã nhập viện điều trị, được 3 người con thay phiên nhau chăm sóc.

Chị Thành chia sẻ thêm, bố mẹ chị đã nên duyên vợ chồng được 50 năm. Thời điểm cuộc sống còn khó khăn, thiếu thốn, ông bà vẫn đồng lòng, cố gắng cùng nhau làm kinh tế, nuôi dạy các con trưởng thành, dù cũng không tránh khỏi những lúc xô bát xô đũa. Giờ đây khi tuổi xế chiều, con cái đều đã có tổ ấm riêng và cuộc sống ổn định, ông bà vẫn giữ được tình cảm bền chặt theo năm tháng, chăm sóc nhau từng bữa ăn, giấc ngủ, khi đau ốm. Bà ngã bệnh, ông lo lắng rất nhiều. Các con chỉ mong mẹ sớm khỏe lại để bố mẹ lại có nhau lúc tuổi già.

