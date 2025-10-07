Mưa như trút trắng trời, nhiều tuyến phố Hà Nội có nguy cơ biến thành “sông”

Theo thông tin từ Phòng Dự báo KTTV (trực thuộc Đài KTTV Bắc Bộ), khu vực thành phố Hà Nội đang có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to. Trong 1-3 giờ tới, thành phố Hà Nội và các vùng lân cận tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, với tổng lượng mưa tích lũy phổ biến trong khoảng từ 30-60mm, có nơi cao hơn.

Khu vực Hà Nội và các tỉnh lân cận đang mưa rất to

Cảnh báo, đợt mưa này sẽ gây ngập úng cục bộ cho nhiều tuyến phố với độ sâu ngập lớn nhất phổ biến từ 0,20-0,50m, có nơi ngập sâu hơn; thời gian ngập khoảng 1-3 giờ, có nơi ngập lâu hơn. Đề phòng ngập úng một số vùng thấp trũng khu vực ngoại thành.

Các điểm/tuyến phố có nguy cơ ngập như: Trần Vũ, Cao Bá Quát, Liễu Giai, phố Đội Cấn, Ngọc Khánh, Đào Tấn, Phùng Hưng, Bát Đàn, Đường Thành, ngã tư Tràng Tiền -Hàng Bài, Nguyễn Hữu Huân, Tông Đản, Đinh Liệt, Tạ Hiện – Lương Ngọc Quyền, Nguyễn Siêu – ngõ Gạch, Ngã tư Phan Bội Châu-Lý Thường Kiệt, Quang Trung, Thợ Nhuộm.

Mưa lớn kéo dài cảnh báo nhiều tuyến đường bị ngập úng

Vân Hồ, Nguyễn Công Trứ, ngã 5 Bà Triệu, Lò Đúc, Liên Trì – Nguyễn Gia Thiều, Minh Khai, Mạc Thị Bưởi, Thanh Đàm, Thái Hà, Láng Hạ, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Khuyến, Lê Duẩn, Trường Chinh, Tôn Thất Tùng, Chùa Bộc, Hoa Bằng, Cầu Giấy, Xuân Thủy, Phan Văn Trường, Phạm Hùng, Phạm Văn Bạch, Tôn Thất Thuyết, Duy Tân, Trần Quốc Hoàn, Yên Hòa, Nguyễn Khang, Dương Đình Nghệ, Lê Văn Lương, Nam Trung Yên, Tô Hiệu, Nguyễn Phong Sắc, Tô Hiệu, Nguyễn Khánh Toàn, Trích Sài, Âu Cơ, Thụy Khuê, Võ Chí Công.

Phú Xá, Xuân Đỉnh, Phạm Văn Đồng, Tân Xuân, Doãn Kế Thiện, Mai Dịch, Ga Nhổn, Trần Bình, Hầm chui dân sinh qua Đại lộ Thăng Long, Quan Nhân, Nguyễn Tuân, Nguyễn Trãi, Lê Văn Lương, Tố Hữu, Cự Lộc, Lương Thế Vinh, Nguyễn Huy Tưởng, Vương Thừa Vũ, Bùi Xương Trạch, Triều Khúc, Giải Phóng, Tân Mai, Nguyễn Chính, Lĩnh Nam, Định Công, Nguyễn Xiển, Linh Đàm, Lê Trọng Tấn, Vạn Phúc, Nguyễn Văn Trỗi, Mỗ Lao, Phan Đình Giót, Ngô Thì Nhậm, Tố Hữu, Chiến Thắng, Khu đô thị Văn Phú, Tô Hiệu, Hoa Lâm, gầm Cầu Chui, Ngọc Lâm, Hoàng Như Tiếp, Đàm Quang Trung, Cổ Linh.

Mưa lớn có khả năng gây ngập úng tại một số tuyến phố, ảnh hưởng đến các phương tiện tham gia giao thông; ngập úng một số khu thấp trũng. Ngoài ra cần đề phòng sạt lở đất ở một số xã, phường khu vực ngoại thành Hà Nội như Ba Vì, Sơn Tây, Suối Hai, Trung Giã, Kim Anh…

