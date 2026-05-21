Aston Villa giành chức vô địch Europa League lịch sử

Aston Villa trở thành nhà vô địch Europa League.



Aston Villa chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài suốt 30 năm bằng chiến thắng thuyết phục trước đại diện Bundesliga. Đoàn quân của HLV Unai Emery mang về chiếc cúp châu Âu lịch sử cho sân Villa Park, qua đó khẳng định sự trở lại mạnh mẽ của một thế lực giàu truyền thống của bóng đá Anh.

Trong ngày thi đấu thăng hoa tại Thổ Nhĩ Kỳ, Aston Villa áp đảo đối thủ bằng lối chơi giàu tốc độ và hiệu quả. Youri Tielemans mở tỷ số ở phút 41 với cú volley đẹp mắt sau tình huống phối hợp phạt góc. Ngay trước giờ nghỉ, Emi Buendia nhân đôi cách biệt bằng pha cứa lòng đẳng cấp từ ngoài vùng cấm, khiến hàng nghìn CĐV Villa vỡ òa trên khán đài.

Freiburg cố gắng đẩy cao đội hình trong hiệp hai nhưng không thể tạo ra khác biệt trước hàng thủ chắc chắn của đại diện Premier League. Đến phút 58, Morgan Rogers khép lại trận đấu bằng pha dứt điểm cận thành sau đường căng ngang chuẩn xác của Buendía.

Chiến thắng tại Istanbul giúp Aston Villa giành danh hiệu châu Âu đầu tiên kể từ chức vô địch European Cup năm 1982, đồng thời khép lại 3 thập kỷ trắng tay đầy thất vọng. Đây cũng là lần đầu tiên CLB góp mặt ở một trận chung kết châu Âu sau 44 năm chờ đợi.

Dấu ấn lớn nhất tiếp tục thuộc về Unai Emery. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha nâng tổng số danh hiệu Europa League/Cúp C2 của mình lên con số 5, thành tích vô tiền khoáng hậu trong lịch sử giải đấu. Emery một lần nữa chứng minh ông là "ông vua" của sân chơi này.

Khoảng 20.000 CĐV Aston Villa phủ tím các khán đài tại Istanbul, tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt trong đêm lịch sử của đội bóng thành Birmingham. Sau nhiều năm chìm trong khủng hoảng và vật lộn, Aston Villa giờ trở lại đỉnh cao bóng đá châu Âu theo cách không thể ấn tượng hơn.

Nguồn tin: znews.vn