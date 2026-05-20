Kịch bản 'điên rồ' ở vòng cuối Premier League

Rạng sáng 20/5, Bournemouth cầm hòa Manchester City 1-1 trên sân Vitality. Kết quả này không chỉ giúp Arsenal chính thức vô địch Premier League lần đầu tiên kể từ năm 2004 mà còn khiến cuộc cạnh tranh top 5 trở nên cực kỳ căng thẳng.

Hiện tại, Bournemouth kém Liverpool 3 điểm trước vòng đấu cuối. Điều đó đồng nghĩa đội bóng của HLV Andoni Iraola buộc phải thắng Nottingham Forest trên sân khách, đồng thời hy vọng Liverpool thất bại trước Brentford tại Anfield nếu muốn nuôi hy vọng giành vé dự Champions League.

Dù kịch bản này nghe có vẻ khó xảy ra, phong độ gần đây của hai đội lại mở ra khả năng bất ngờ. Liverpool chỉ giành 1 điểm trong 3 trận gần nhất, trong khi Bournemouth thắng 3 và hòa 2 ở 5 vòng vừa qua. Trước Man City, Bournemouth thậm chí còn ở rất gần chiến thắng trước khi Erling Haaland ghi bàn gỡ hòa ở phút 90+5.

Tuy nhiên, lợi thế lớn vẫn thuộc về Liverpool nhờ hiệu số bàn thắng bại vượt trội. “The Kop” đang sở hữu hiệu số +10, trong khi Bournemouth chỉ là +4. Ngoài ra, Liverpool cũng ghi nhiều hơn đối thủ 5 bàn.

Dù vậy, theo Opta, vẫn tồn tại một kịch bản hiếm gặp có thể khiến hai đội phải đá play-off. Nếu Bournemouth thắng Nottingham Forest 5-0 và Liverpool thua Brentford 0-1, hai CLB sẽ bằng điểm, bằng hiệu số và cả số bàn thắng ghi được.

Khi đó, Premier League sẽ xét thành tích đối đầu trực tiếp. Tuy nhiên, Liverpool thắng Bournemouth 4-2 trên sân nhà, còn Bournemouth thắng lại 3-2 trên sân của mình. Điều này khiến cả số điểm đối đầu lẫn số bàn thắng sân khách đều ngang bằng, buộc ban tổ chức phải tính tới phương án đá trận play-off để xác định đội giành vé dự Champions League.

Viễn cảnh Liverpool văng khỏi top 5 sẽ là cú sốc lớn với người hâm mộ đội bóng vùng Merseyside. Mùa này, thầy trò Arne Slot gây thất vọng khi sớm dừng bước ở Champions League lẫn các cúp quốc nội. Truyền thông Anh thậm chí tiết lộ ban lãnh đạo Liverpool đã bắt đầu cân nhắc khả năng thay HLV nếu đội bóng tiếp tục sụp đổ ở vòng cuối.

