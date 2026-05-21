Nghệ sĩ bị bắt vì ma túy: "Vết trượt dài" sau hào quang nổi tiếng

Scandal liên quan đến ma túy hủy hoại sự nghiệp và hình ảnh của nhiều nghệ sĩ Việt

Dưới ánh đèn sân khấu, nghệ sĩ luôn xuất hiện với hình ảnh lộng lẫy, hào nhoáng và được hàng triệu khán giả tung hô. Nhưng phía sau những tràng pháo tay, những bản hit triệu view hay cuộc sống tưởng như đáng mơ ước ấy, showbiz vẫn tồn tại những góc khuất ít người muốn nhắc đến. Chỉ một phút sa ngã, một lựa chọn sai lầm hay một lần không đủ tỉnh táo trước cám dỗ, mọi hào quang có thể sụp đổ trong chốc lát.

Nhiều năm qua, showbiz Việt không ít lần chấn động trước các vụ việc nghệ sĩ vướng vòng lao lý vì liên quan đến ma túy và những vi phạm pháp luật. Có người từng là thần tượng của giới trẻ, sở hữu sự nghiệp đáng ngưỡng mộ và lượng người hâm mộ đông đảo, nhưng rồi tất cả bị phủ bóng bởi scandal. Gần đây nhất, dư luận tiếp tục xôn xao trước những cái tên như Long Nhật, Sơn Ngọc Minh, Chi Dân, Miu Lê, An Tây… bị nhắc đến trong các vụ việc liên quan đến ma túy.

Khởi tố, bắt tạm giam ca sĩ Long Nhật vì tổ chức sử dụng ma túy

Từ hào quang sân khấu đến vòng lao lý đôi khi chỉ cách nhau một "vết trượt". Và cái giá mà người nghệ sĩ phải trả không chỉ là sự nghiệp, danh tiếng hay hợp đồng quảng cáo, mà còn là niềm tin của công chúng, thứ khó gây dựng nhưng rất dễ đánh mất.

Đại diện Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM cho biết thường xuyên tuyên truyền đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật đối với mọi công dân, đặc biệt trong lĩnh vực hoạt động văn hóa, nghệ thuật. Theo Sở, mọi công dân đều phải tuân thủ quy định pháp luật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi của mình. Các hành vi vi phạm sẽ được cơ quan chức năng xử lý theo đúng quy định.

"Đối với đội ngũ văn nghệ sĩ, nhất là những người có sức ảnh hưởng trong xã hội, bên cạnh hoạt động nghề nghiệp còn cần có trách nhiệm giữ gìn hình ảnh, phẩm chất đạo đức, lối sống và ý thức công dân. Các hành vi vi phạm pháp luật, nếu được xác định, không chỉ ảnh hưởng đến uy tín cá nhân mà còn tác động tiêu cực đến môi trường văn hóa, nghệ thuật và nhận thức xã hội", phía Sở nhấn mạnh.

Sở VH-TT TPHCM đã tăng cường công tác quản lý nhà nước, ban hành các văn bản nhằm nâng cao trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân; chấn chỉnh những hành vi, hoạt động lệch lạc, có dấu hiệu vi phạm trong hoạt động trình diễn nghệ thuật (Văn bản số 3610/SVHTT và Văn bản số 3566/SVHTT-NT về chấn chỉnh tình trạng biểu diễn không trung thực và quy định quy tắc ứng xử văn hóa của cá nhân, tổ chức khi tham gia hoạt động trên môi trường số). Theo Sở, việc chấn chỉnh này tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, góp phần tuyên truyền trong việc chấp hành pháp luật và nâng cao ý thức, trách nhiệm, chất lượng hoạt động nghệ thuật.

Showbiz Việt liên tiếp chấn động bởi các vụ việc nghệ sĩ bị khởi tố vì liên quan đến ma túy

Trao đổi với Báo Phụ nữ Việt Nam về vấn đề này, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội, cho rằng, việc nhiều nghệ sĩ liên tiếp vướng scandal phản ánh những vấn đề đáng suy nghĩ trong môi trường showbiz hiện nay. Theo ông, điều đáng lo không chỉ nằm ở hành vi sai phạm, mà còn là sự lệch chuẩn trong một bộ phận giới giải trí, nơi danh tiếng đến quá nhanh, áp lực giữ hào quang quá lớn nhưng nền tảng đạo đức nghề nghiệp và bản lĩnh văn hóa lại chưa theo kịp.

Nhận định này cho thấy một thực tế đáng báo động của showbiz thời đại số. Khi mạng xã hội trở thành "sân khấu thứ hai", nhiều nghệ sĩ bị cuốn vào áp lực phải luôn xuất hiện, luôn tạo sức hút và duy trì độ nóng tên tuổi. Trong guồng quay ấy, không ít người xem sự nổi tiếng là thước đo duy nhất của thành công, bất chấp việc đánh đổi hình ảnh hay chuẩn mực đạo đức.

Đáng nói hơn, scandal đôi khi còn trở thành công cụ để thu hút truyền thông và tạo tương tác. Những phát ngôn gây sốc, hình ảnh phản cảm hay đời tư bê bối nhiều lúc lại được khai thác như một cách giữ độ phủ sóng. Khi môi trường giải trí bị chi phối bởi lượt xem, lượt thích và độ viral, nghệ thuật rất dễ trượt khỏi giá trị cốt lõi để trở thành nơi tiêu thụ thị phi.

Trong bối cảnh đó, ma túy không đơn thuần là một hành vi vi phạm pháp luật mà còn phản ánh sự khủng hoảng trong nhận thức và lối sống của một bộ phận nghệ sĩ. Đằng sau ánh đèn sân khấu là áp lực nổi tiếng, sự cô đơn, những cuộc vui thâu đêm và cám dỗ của đời sống giải trí. Nhưng dù lý do là gì, việc một nghệ sĩ liên quan đến ma túy vẫn để lại hệ lụy đặc biệt nghiêm trọng bởi họ không chỉ sống cho riêng mình.

Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, nghệ sĩ không phải "người bình thường" theo nghĩa xã hội học của ảnh hưởng công chúng. Họ có khả năng tác động đến cảm xúc, hành vi, gu thẩm mỹ và lối sống của nhiều người, đặc biệt là giới trẻ. Chính vì vậy, trách nhiệm xã hội của nghệ sĩ luôn lớn hơn phạm vi đời sống cá nhân.

Đó cũng là lý do mỗi vụ việc liên quan đến nghệ sĩ luôn tạo ra cú sốc lớn trong dư luận. Công chúng không chỉ yêu mến nghệ sĩ vì tài năng mà còn đặt vào họ sự ngưỡng mộ và kỳ vọng về hình mẫu sống. Khi thần tượng sa ngã, thứ sụp đổ không chỉ là một sự nghiệp mà còn là niềm tin của hàng triệu khán giả.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh: "Trong vụ việc đang được điều tra, báo chí dẫn thông tin từ cơ quan chức năng cho biết ca sĩ Long Nhật và Sơn Ngọc Minh liên quan đến hành vi sử dụng, tổ chức sử dụng ma túy. Dù kết luận cuối cùng thuộc về cơ quan tiến hành tố tụng nhưng về mặt văn hóa, hình ảnh nghệ sĩ liên quan đến ma túy tạo ra một tổn thương rất lớn đối với niềm tin công chúng. Bởi ma túy không chỉ hủy hoại cá nhân, gia đình, mà còn đe dọa môi trường xã hội lành mạnh, nhất là khi nó gắn với những người từng có sức ảnh hưởng. Nghệ sĩ có quyền sống đời riêng, nhưng không thể vin vào đời riêng để phủi bỏ trách nhiệm công cộng".

Đặc biệt trong thời đại số, nơi mọi phát ngôn và hành động đều có thể lan truyền với tốc độ chóng mặt, trách nhiệm của người nổi tiếng càng trở nên nặng nề hơn. Chỉ một hình ảnh lệch chuẩn hay một scandal pháp lý cũng có thể tạo ra hiệu ứng tiêu cực, ảnh hưởng đến nhận thức của giới trẻ và làm méo mó môi trường văn hóa.

Phía Sở VH-TT TP.HCM nhấn mạnh: "Sở luôn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành của thành phố cùng sự đồng hành của giới chuyên môn, các tổ chức, cá nhân để tăng cường công tác quản lý. Trong thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền, vận động và nhiều giải pháp khác nhằm nâng cao chất lượng hoạt động nghệ thuật trên địa bàn TP.HCM".

PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội

Từ thực tế đó, câu chuyện siết chặt quy tắc ứng xử đối với nghệ sĩ tiếp tục được đặt ra. Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, hiện nay Việt Nam đã có Bộ Quy tắc ứng xử dành cho người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, nhưng trước sự phát triển quá nhanh của mạng xã hội và kinh tế người ảnh hưởng, cần tiếp tục cụ thể hóa các chuẩn mực hành vi.

Không chỉ dừng lại ở xử lý hành chính hay hình sự, việc làm sạch môi trường nghệ thuật cần một cơ chế đồng bộ hơn: pháp luật xử lý sai phạm; cơ quan quản lý giám sát hoạt động nghề nghiệp; hội nghề nghiệp thực hiện kiểm soát đạo đức; nền tảng số hạn chế lan truyền nội dung độc hại; nhãn hàng và đơn vị tổ chức biểu diễn có trách nhiệm lựa chọn nghệ sĩ hợp tác; còn công chúng cần thể hiện sự tẩy chay văn minh trước những hành vi lệch chuẩn.

Quan trọng hơn hết, showbiz cần được trả về đúng giá trị của nghệ thuật, nơi tài năng phải đi cùng nhân cách. Một nền giải trí lành mạnh không thể được xây dựng bằng scandal hay chiêu trò. Và sự nổi tiếng, nếu thiếu nền tảng đạo đức, cuối cùng cũng chỉ là thứ hào quang mong manh.

Ánh đèn sân khấu có thể đưa một nghệ sĩ lên đỉnh cao danh vọng nhưng cũng đủ sáng để phơi bày mọi vết nứt phía sau lớp vỏ hào nhoáng. Mỗi vụ việc nghệ sĩ vướng vòng lao lý vì ma túy không chỉ là bi kịch cá nhân mà còn là lời cảnh tỉnh cho cả giới giải trí về cái giá của sự buông thả và lệch chuẩn. Bởi sau tất cả, khán giả có thể quên một bài hát, một bộ phim hay một thời kỳ đỉnh cao của nghệ sĩ. Nhưng họ sẽ rất khó quên cảm giác thất vọng khi thần tượng đánh mất chính mình.

Tác giả: Thúy Ngọc

Nguồn tin: phunuvietnam.vn