Hạn sử dụng của nước đun sôi để nguội

Nước đun sôi để nguội có thể uống hay không sau khi để lâu phụ thuộc vào nhiều biến số. (Ảnh: ITN)

Các yếu tố ảnh hưởng đến thời gian bảo quản nước đun sôi để nguội

Nước đun sôi để nguội có thể uống hay không sau khi để lâu phụ thuộc vào nhiều biến số. Trước hết là nhiệt độ môi trường: Ở nhiệt độ phòng (khoảng 20-25℃), tốc độ sinh sôi của vi khuẩn tăng nhanh; môi trường nhiệt độ cao có thể rút ngắn thời gian an toàn chỉ còn vài giờ.

Thứ hai là chất liệu bình chứa: Chai nhựa hoặc chai thủy tinh ít bị ô nhiễm hơn so với bình mở, nhưng nếu không vệ sinh kỹ, vi khuẩn còn sót lại sẽ làm chất lượng nước giảm nhanh.

Chất lượng nguồn nước cũng đóng vai trò then chốt: Nước máy sau khi đun sôi ban đầu vô trùng, nhưng trong quá trình để nguội, vi sinh vật trong không khí (như E.coli) có thể xâm nhập.

Cuối cùng là thời gian: Nghiên cứu cho thấy nước đun sôi để nguội để trong môi trường mở quá 24 giờ, số lượng vi khuẩn có thể vượt mức an toàn, làm tăng nguy cơ khi uống.

Sự phát triển của vi khuẩn và thời gian an toàn

Nước để nguội qua 24 giờ thường không nên uống. (Ảnh: ITN)

Nguyên nhân chính khiến nước đun sôi để nguội không thể uống sau khi để lâu là do vi khuẩn sinh sôi. Quá trình đun sôi đã tiêu diệt các vi sinh vật có sẵn trong nước, nhưng khi nguội và tiếp xúc với không khí, vi khuẩn môi trường (như Legionella hoặc Salmonella) sẽ sinh trưởng nhanh chóng.

Dữ liệu thực nghiệm chỉ ra, ở nhiệt độ phòng, sau khi để nước đun sôi nguội 12 giờ, nồng độ vi khuẩn có thể đạt 100-1000 con/ml; sau 24 giờ, có thể tăng mạnh đến mức nguy hiểm (vượt quá 1000 con/ml), dễ gây bệnh đường tiêu hóa.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo nước uống nên được sử dụng ngay sau khi đun sôi, tối đa không quá 24 giờ. Trong những trường hợp đặc biệt, như môi trường nóng ẩm, thời gian an toàn rút ngắn còn 6-8 giờ. Do đó, mốc quan trọng cho câu hỏi “nước đun sôi để nguội để bao lâu không uống được” thường trong vòng 24 giờ, nhưng cần cân nhắc theo thực tế.

Khuyến nghị uống nước an toàn và phương pháp bảo quản

Để đảm bảo nước đun sôi để nguội an toàn, hãy tuân thủ các khuyến nghị sau: trước tiên, thời gian uống tốt nhất là trong vòng 12 giờ sau khi đun sôi; nếu cần bảo quản, hãy dùng bình thủy tinh hoặc gốm có nắp kín và đặt trong tủ lạnh (dưới 4℃), có thể kéo dài đến 48 giờ. Tránh sử dụng chai nhựa để lưu trữ lâu dài nhằm ngăn hoá chất hòa tan ra nước.

Trong thói quen hàng ngày, chỉ chuẩn bị lượng nước vừa đủ mỗi lần để giảm thời gian để nước bên ngoài. Lau chùi bình nước định kỳ và khử trùng bằng nước sôi.

Nước đun sôi để nguội quá 24 giờ, dù trông thế nào, cũng nên bỏ. Thí nghiệm cho thấy, bảo quản trong tủ lạnh an toàn hơn để ở nhiệt độ phòng, nhưng không phải vô thời hạn - quá hai ngày, dù bảo quản trong tủ lạnh, vi khuẩn vẫn có thể vượt mức cho phép.

Rủi ro sức khỏe và những hiểu lầm phổ biến

Uống nước để nguội quá hạn có thể gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Những rủi ro phổ biến bao gồm viêm dạ dày ruột cấp tính, tiêu chảy, nôn mửa, thậm chí là các bệnh nhiễm trùng như kiết lỵ; uống lâu dài có thể tích tụ độc tố, ảnh hưởng đến chức năng gan và thận.

Một số người cho rằng "Nước để nguội nếu để lâu thì chỉ mất mùi vị", thực tế vi khuẩn sinh sôi không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng nguy hại là có thật.

Cũng có người cho rằng "Đun sôi rồi nước sẽ luôn an toàn", nhưng, trong quá trình để lâu nước có thể bị tái nhiễm khuẩn.

Không ít người nghĩ "Thêm đá hoặc đun sôi lại có thể khử trùng". Thực tế, đun sôi lại có thể tiêu diệt một phần vi khuẩn, nhưng không loại bỏ được độc tố đã hình thành.

Dữ liệu khoa học chỉ ra, trong các ca bệnh do nước uống không sạch trên toàn cầu hàng năm, thời gian để nước quá lâu là một trong những yếu tố chính.

Nhìn chung, nước để nguội qua 24 giờ không nên uống, thời gian cụ thể chịu ảnh hưởng của nhiệt độ, loại bình chứa và môi trường. Thực hành tốt nhất là: Uống ngay hoặc bảo quản ngắn hạn sau khi đun sôi; sử dụng cách đậy kín và bảo quản lạnh để kéo dài thời gian an toàn; kiểm tra chất lượng nước định kỳ.

Hình thành thói quen: Tránh uống nước để qua đêm, giáo dục các thành viên trong gia đình về vệ sinh uống nước. Thông qua quản lý khoa học, bạn có thể giảm thiểu rủi ro sức khỏe hiệu quả.

Tác giả: Tùng Lâm

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn