Nestlé thừa nhận sử dụng thông tin của Viện Dinh dưỡng trên 1 sản phẩm sữa Milo

Theo yêu cầu của Cục An toàn thực phẩm, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo Phòng An toàn vệ sinh thực phẩm, Thanh tra Sở Y tế phối hợp với Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phòng Quản lý báo chí xuất bản thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm việc với đại diện Công ty TNHH Nestlé Việt Nam tại KCN Biên Hòa 2, phường An Bình, TP Biên Hòa.

Tại thời điểm làm việc, Công ty TNHH Nestlé Việt Nam trình bày 2 sản phẩm “Thực phẩm bổ sung thức uống lúa mạch Nestlé Milo sữa 3 trong 1” theo bản tự công bố sản phẩm ngày 27/12/2021 và “Thực phẩm bổ sung thức uống lúa mạch Nestlé Milo” theo bản tự công bố sản phẩm ngày 10/8/2022 theo công văn của Cục An toàn thực phẩm không liên quan đến việc sử dụng thông tin của Viện Dinh dưỡng ghi trên nhãn sản phẩm.

Sữa Milo có tên Viện Dinh Dưỡng.



Công ty này xác nhận chỉ sử dụng thông tin của Viện Dinh dưỡng ghi trên nhãn sản phẩm “Thực phẩm bổ sung sữa lúa mạch Nestlé Milo”; các sản phẩm khác của công ty không sử dụng thông tin của Viện Dinh dưỡng. Ngoài ra, Công ty TNHH Nestlé Việt Nam cung cấp văn bản xác nhận từ Viện Dinh dưỡng ngày 25/1/2024 liên quan nghiên cứu đánh giá hiệu quả của sản phẩm kết hợp giáo dục thể chất đối với học sinh tiểu học. Trong đó nhất trí với nội dung sản phẩm giúp cải thiện các tố chất thể lực sau 3 tháng sử dụng. Trong thời gian chờ hướng dẫn, công ty đã chủ động ngừng toàn bộ quảng cáo liên quan Viện Dinh dưỡng trên truyền hình, nền tảng số, mạng xã hội, bảng quảng cáo... Đồng thời, yêu cầu các đối tác dừng đăng tải nội dung liên quan và lên kế hoạch thay đổi bao bì.

Đại diện Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch cho biết, qua rà soát từ đầu năm 2025 đến nay đã tiếp nhận một hồ sơ quảng cáo trên băng rôn cho sản phẩm “Sữa lúa mạch Milo của Nestlé” với nội dung “Milo với sữa mát A2 mua ngay cho bé” của Công ty CP CPM Việt Nam có địa chỉ trên đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, TP Hồ Chí Minh. Trong tháng 1/2025, Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã kiểm tra và xử lý một bảng quảng cáo ốp tường lớn với nội dung “Milo bền bỉ hơn”, có cụm từ “được thử nghiệm lâm sàng bởi Viện Dinh dưỡng” do không thông báo về nội dung quảng cáo đến cơ quan chức năng.

Đoàn kiểm tra đề nghị công ty rà soát lại việc thực hiện thông báo sản phẩm quảng cáo theo đúng quy định của pháp luật, trong đó lưu ý việc ký kết hợp đồng đối với các công ty đối tác thực hiện việc quảng cáo. Đoàn cũng đề nghị công ty báo cáo giải trình bằng văn bản quá trình từ khi thực hiện tự công bố sản phẩm “Thực phẩm bổ sung sữa lúa mạch Nestlé Milo” trước ngày 22/5/2025.

Tác giả: Bảo Sơn

Nguồn tin: cand.com.vn