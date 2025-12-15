5 biến chứng nguy hiểm của giấc ngủ lâu

Thời gian ngủ quá dài liên quan đến nhiều vấn đề sức khỏe. (Ảnh: ITN)

Theo nghiên cứu mới nhất, thời gian ngủ quá dài liên quan đến nhiều vấn đề sức khỏe, bao gồm bệnh tim mạch, rối loạn chuyển hóa, các vấn đề về sức khỏe tâm thần.

Nguy cơ mắc bệnh tim mạch

Ngủ sâu là phần quan trọng trong chu kỳ giấc ngủ của chúng ta, thường được coi là giai đoạn then chốt để cơ thể và não bộ phục hồi. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu cho thấy, thời gian ngủ quá dài có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Số liệu thống kê cho thấy, những người có thời gian ngủ sâu trên 9 giờ có tỷ lệ mắc bệnh tim mạch cao hơn đáng kể so với những người có thời gian ngủ trong phạm vi bình thường. Điều này là do ngủ quá lâu ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của tim, dẫn đến huyết áp tăng và nhịp tim bất thường.

Rối loạn chuyển hóa và béo phì

Rối loạn chuyển hóa và béo phì cũng là những nguy cơ tiềm ẩn khi thời gian ngủ sâu quá dài. Nghiên cứu chỉ ra rằng, thời gian ngủ quá lâu sẽ ảnh hưởng đến tốc độ trao đổi chất của cơ thể, làm tăng nguy cơ béo phì.

Nói cách khác, càng ngủ càng lâu, cơ thể càng khó đốt cháy calo hiệu quả, dẫn đến tăng cân. Rối loạn chuyển hóa này không chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình mà còn gây ra các vấn đề sức khỏe khác, chẳng hạn như tiểu đường.

Ảnh hưởng sức khỏe tâm thần

Các vấn đề về sức khỏe tâm thần cũng là một nguy cơ quan trọng khi thời gian ngủ sâu quá dài. Tỷ lệ mắc trầm cảm và bệnh Alzheimer tăng rõ rệt ở những người có thời gian ngủ dài. Các nhà khoa học cho rằng điều này liên quan đến mức độ hoạt động của não và cân bằng chất dẫn truyền thần kinh trong thời gian ngủ sâu. Ngủ quá lâu khiến chức năng não dần suy giảm, từ đó gây ra các vấn đề về sức khỏe tâm thần.

Bệnh về tiêu hóa

Nguy cơ các bệnh về hệ tiêu hóa cũng liên quan đến thời gian ngủ sâu quá dài. Nghiên cứu cho thấy những người ngủ sâu quá lâu dễ gặp các vấn đề về tiêu hóa, chẳng hạn như khó tiêu và hội chứng ruột kích thích. Điều này là do khi ngủ sâu, hoạt động của hệ tiêu hóa chậm lại, có thể dẫn đến việc thức ăn không được tiêu hóa và hấp thụ đúng cách.

Nguy cơ tử vong

Duy trì thói quen sinh hoạt đều đặn cũng là một biện pháp quan trọng để cải thiện chất lượng giấc ngủ. (Ảnh: ITN)

Giấc ngủ sâu kéo dài cũng liên quan đến tỷ lệ tử vong tăng cao. Nghiên cứu phát hiện những người có thời gian ngủ sâu vượt quá 9 giờ, tỷ lệ tử vong rõ ràng cao hơn so với những người có thời gian ngủ bình thường. Mặc dù hiện chưa có giải thích rõ ràng một mối quan hệ nhân quả, nhưng phát hiện này chắc chắn đã khiến con người suy nghĩ lại về chất lượng và thời lượng giấc ngủ.

Bí quyết để có được giấc ngủ lành mạnh

Chìa khóa nằm ở cơ cấu giấc ngủ hợp lý, chứ không chỉ đơn thuần là theo đuổi độ dài của giấc ngủ. Các chuyên gia khuyên, người trưởng thành nên kiểm soát thời gian ngủ mỗi đêm trong khoảng từ 7 đến 9 giờ và chú trọng đến chất lượng giấc ngủ. Đảm bảo môi trường ngủ yên tĩnh, tối và thoải mái sẽ giúp nâng cao chất lượng giấc ngủ.

Ngoài ra, duy trì thói quen sinh hoạt đều đặn cũng là một biện pháp quan trọng để cải thiện chất lượng giấc ngủ. Đi ngủ và thức dậy vào một giờ cố định mỗi ngày giúp cơ thể thiết lập đồng hồ sinh học, khiến bạn dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn.

Về chế độ ăn uống, việc chú ý lựa chọn thực phẩm cho bữa tối cũng rất quan trọng. Tránh thực phẩm dầu mỡ và cay nóng sẽ giúp tiêu hóa tốt hơn và giảm nguy cơ khó chịu đường tiêu hóa. Ngoài ra, tập thể dục vừa phải có thể thúc đẩy giấc ngủ, nhưng nên tránh tập luyện cường độ cao ngay trước giờ ngủ.

Sức khỏe tâm lý cũng là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ. Căng thẳng và lo âu có thể làm giảm chất lượng giấc ngủ, vì vậy học cách thư giãn bản thân, chẳng hạn như thông qua thiền hoặc hít thở sâu, sẽ giúp cải thiện giấc ngủ.

