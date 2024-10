Thực hiện tốt việc quản lý vận động, tiếp nhận, sử dụng viện trợ không hoàn lại của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh

Cụ thể, UBND tỉnh giao chủ các khoản viện trợ không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tổ chức quản lý, thực hiện các khoản viện trợ có hiệu quả theo đúng nội dung đã được phê duyệt và quy định tại Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ, Thông tư số 23/2022/TT-BTC ngày 06/4/2022 của Bộ Tài chính.

Định kỳ thường xuyên 06 tháng và hàng năm (hoặc đột xuất theo yêu cầu) báo cáo tình hình tiếp nhận viện trợ, tình hình thực hiện, giải ngân khoản viện trợ cho cơ quan chủ quản (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư, để tổng hợp, quản lý). Đối với các khoản viện trợ thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước, thực hiện chế độ báo cáo về tình hình tiếp nhận, sử dụng và hạch toán ghi thu ghi chi ngân sách nhà nước định kỳ 06 tháng và hàng năm (gửi Sở Tài chính để tổng hợp, theo dõi) theo quy định. Đồng thời, tăng cường trao đổi thông tin với Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh về hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, đặc biệt là các tổ chức có dấu hiệu vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ về an ninh chính trị hoặc lợi dụng công tác phi chính phủ nước ngoài thực hiện các âm mưu gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, hướng dẫn các nhà tài trợ và chủ khoản viện trợ về thủ tục và hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định. Cùng với đó, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thẩm định, trình phê duyệt các khoản viện trợ thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định tại Nghị định số 80/2020/NĐ-CP; tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ trên cơ sở quy định tại Nghị định số 80/2020/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn quản lý tài chính đối với các khoản viện trợ. Kịp thời tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phân bổ dự toán ghi thu ghi chi đối với các khoản viện trợ không hoàn lại thuộc nguồn thu ngân sách địa phương.

Kho bạc nhà nước tỉnh chủ trì hướng dẫn, kiểm soát chi, hạch toán ghi thu ghi chi vào ngân sách nhà nước đối với các khoản viện trợ thuộc nguồn thu ngân sách địa phương.

UBND tỉnh giao Công an tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh trong quá trình tiếp nhận, thực hiện các hoạt động viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, tăng cường công tác quản lý xuất, nhập cảnh, quản lý khai báo tạm trú, quan hệ, đi lại, hoạt động của các đoàn/cá nhân thuộc các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

UBND tỉnh giao Sở Ngoại vụ tiếp tục tăng cường các biện pháp và nâng cao hiệu quả đối với nhiệm vụ quản lý nhà nước về hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại tỉnh. Cho ý kiến về việc cấp, gia hạn, sửa đổi bổ sung và thu hồi Giấy đăng ký và các hoạt động khác của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại tỉnh; tăng cường công tác trao đổi thông tin giữa Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương có liên quan về hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

Tác giả: PQ (tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn