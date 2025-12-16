Phát hiện loại nước dễ tìm, uống mỗi ngày giúp giảm huyết áp, tốt cho tim mạch

Theo một nghiên cứu gần đây, một ly nước ép mỗi ngày có thể "lập trình lại" gen của bạn - giảm viêm, hạ huyết áp và giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Nghiên cứu đã theo dõi những người trưởng thành uống 500ml nước cam tiệt trùng nguyên chất mỗi ngày trong hai tháng, và sau 60 ngày, nhiều gen liên quan đến viêm và huyết áp cao đã trở nên ít hoạt động hơn.

David C. Gaze, Giảng viên Cao cấp về Bệnh học Hóa học tại Đại học Westminster (Anh), cho biết: "Điều này đáng chú ý vì nó có thể giải thích tại sao nước cam có liên quan đến sức khỏe tim mạch tốt hơn trong một số thử nghiệm. Nghiên cứu mới cho thấy thức uống này kích hoạt những thay đổi nhỏ trong hệ thống điều hòa của cơ thể, giúp giảm viêm và thư giãn mạch máu".

Nước cam dễ tìm lại có nhiều lợi ích cho sức khỏe. (Ảnh: Getty Images)

Các hợp chất tự nhiên trong cam, đặc biệt là hesperidin, một loại flavonoid họ cam quýt được biết đến với tác dụng chống oxy hóa và chống viêm, dường như ảnh hưởng đến các quá trình liên quan đến huyết áp cao, cân bằng cholesterol và cách cơ thể xử lý đường.

Một đánh giá từ 15 nghiên cứu cho thấy việc uống nước cam thường xuyên giúp giảm tình trạng kháng insulin và mức cholesterol trong máu. Kháng insulin là một đặc điểm chính của tiền tiểu đường, và cholesterol cao là một yếu tố nguy cơ đã được xác định đối với bệnh tim.

David C. Gaze cho biết: "Một phân tích khác tập trung vào những người trưởng thành thừa cân và béo phì cho thấy huyết áp tâm thu giảm nhẹ và nồng độ cholesterol tốt tăng lên sau vài tuần uống nước cam hàng ngày. Mặc dù những thay đổi này còn khiêm tốn, nhưng ngay cả những cải thiện nhỏ về huyết áp và cholesterol cũng có thể tạo ra sự khác biệt đáng kể nếu duy trì trong nhiều năm".

Một nghiên cứu cho thấy uống nước cam trong một tháng làm tăng số lượng vi khuẩn đường ruột sản sinh axit béo chuỗi ngắn, giúp duy trì huyết áp khỏe mạnh và giảm viêm. Trong một nghiên cứu khác, việc uống nước cam hàng ngày giúp cải thiện chức năng niêm mạc mạch máu, được gọi là chức năng nội mô, có liên quan đến việc giảm nguy cơ đau tim.

David nói với The Conversation: "Trái cây nguyên quả vẫn là lựa chọn tốt hơn vì có nhiều chất xơ, nhưng một cốc nước cam nguyên chất vừa phải mỗi ngày dường như có những tác động tích tụ theo thời gian.

Những lợi ích này bao gồm giảm viêm, hỗ trợ lưu thông máu khỏe mạnh hơn và cải thiện một số dấu hiệu máu liên quan đến sức khỏe tim mạch lâu dài. Đây là lời nhắc nhở rằng thực phẩm hàng ngày có thể ảnh hưởng đến cơ thể nhiều hơn chúng ta nghĩ".

Tác giả: CTV Thu Phương

Nguồn tin: vov.vn