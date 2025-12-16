Lộ trình giảm dần lượng đường trên sản phẩm Vinamilk

Thời gian qua, Vinamilk liên tục giới thiệu những dòng sản phẩm được cải tiến công thức, giảm đường nhưng vẫn giữ được hương vị đặc trưng. Đơn cử các dòng sữa chua được doanh nghiệp tiến hành giảm đường như: Nha Đam giảm 5%, Dâu Tây giảm 7% và Nếp Cẩm giảm 11%, mang đến vị thanh nhẹ, dễ chịu và cân bằng hơn cho người tiêu dùng.

Trong nhóm sản phẩm trẻ em, Optimum Gold Step 3 - 4 và Optimum Colos Step 3 được điều chỉnh giảm nhẹ hàm lượng đường; riêng Optimum Colos Step 3 giảm từ 2,9% xuống còn 2,3%, nhưng vẫn đảm bảo năng lượng và vi chất theo chuẩn quốc tế.

Trong nhóm sản phẩm gia đình, các dòng nước ép Necta như Cam và Đào đều được điều chỉnh giảm 25% lượng đường bổ sung so với công thức cũ trong năm 2025, riêng vị Ổi sẽ hoàn tất trong tháng 3/2026. Sữa đậu nành cao canxi cũng được giảm 14% đường từ năm 2025, doanh số bán ra phản ánh hương vị tiếp tục được người tiêu dùng đón nhận. Qua các sản phẩm cùng số liệu cụ thể, doanh nghiệp đánh dấu từng bước khởi động trên hành trình giảm đường và sẽ tiếp tục hạ thấp tỷ lệ đường trong sản phẩm trong thời gian tới.

Theo ông Nguyễn Quang Trí, Giám đốc Điều hành Marketing Vinamilk, hành trình giảm đường của đơn vị bắt nguồn từ sự thấu hiểu xu hướng tiêu dùng và nhu cầu sức khỏe của người Việt. "Khi nói đến giảm đường, chúng tôi không chỉ nghĩ đến những con số trong công thức. Quan trọng hơn hết, mỗi cải tiến Vinamilk thực hiện đều hướng đến việc mang lại lựa chọn cân bằng hơn: hợp xu hướng sống khỏe, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của cuộc sống hiện đại", ông Trí nhấn mạnh.

Lộ trình giảm đường được đúc kết từ quá trình nghiên cứu bài bản và liên tục trong nhiều năm. Đội ngũ nghiên cứu và phát triển sản phẩm (R&D) của Vinamilk liên tục thử nghiệm và đánh giá để tái cân bằng công thức, nhằm đảm bảo dù giảm lượng đường nhưng vẫn giữ trọn hương vị quen thuộc.

Song song đó, các sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn dinh dưỡng của Bộ Y tế Việt Nam, đồng thời tuân thủ bộ tiêu chuẩn quốc tế CODEX Alimentarius - hệ thống quy chuẩn do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Tổ chức Lương thực - Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO) xây dựng. CODEX Alimentarius được xem là thước đo toàn cầu về an toàn thực phẩm và giá trị dinh dưỡng.

Từ những thay đổi trong hành trình giảm đường, Vinamilk mang đến nhiều lựa chọn hơn cho người tiêu dùng, từ sản phẩm có đường, ít đường, không đường hay dòng chuyên biệt cho nhu cầu dinh dưỡng riêng.

Đại diện Vinamilk cho biết, mọi sản phẩm đều được nghiên cứu kỹ lưỡng để mang đến vị ngon tự nhiên và cân bằng dinh dưỡng phù hợp với từng lối sống. Sự đa dạng ấy giúp người tiêu dùng dễ dàng chọn sản phẩm phù hợp với mình, đồng thời hình thành thói quen lành mạnh và chủ động hơn trong chăm sóc sức khỏe mỗi ngày.

Chị Mỹ Phượng (35 tuổi, TP HCM) chia sẻ luôn chú ý đến thành phần và giá trị dinh dưỡng của từng sản phẩm, muốn sản phẩm phải hợp khẩu vị và tốt cho sức khỏe. "Thường các sản phẩm có độ ngọt vừa phải, vị thanh hơn khiến cảm giác dễ chịu mà vẫn ngon miệng sẽ được gia đình tôi ưa chuộng", chị Phượng nói.

Những ưu tiên của chị Phượng cũng ngày càng phổ biến trong cộng đồng. Ngày càng nhiều người chú trọng cân bằng giữa vị ngon, hàm lượng đường và giá trị dinh dưỡng trong từng sản phẩm, thay đổi cách lựa chọn thực phẩm trong thời kỳ sức khỏe là ưu tiên hàng đầu.

Trên toàn cầu, theo báo cáo NielsenIQ 2025, 70% người tiêu dùng cho biết đang chủ động quản lý sức khỏe của bản thân. Nhóm sản phẩm "tốt cho sức khỏe" được ưu tiên hơn bao giờ hết, từ thực phẩm, đồ uống đến các sản phẩm dinh dưỡng hàng ngày. Một trong những thay đổi rõ nét là xu hướng kiểm soát lượng đường tiêu thụ mỗi ngày. Người tiêu dùng tìm đến những thương hiệu có lượng đường thích hợp, giúp cân bằng và duy trì năng lượng ổn định.

Song song với xu hướng tiêu dùng thay đổi, các doanh nghiệp thực phẩm cũng chủ động giảm lượng đường. Tại Anh, sau khi áp dụng chính sách Thuế ngành đồ uống có đường (Soft Drinks Industry Levy) từ năm 2018, các hãng đồ uống đã chủ động điều chỉnh công thức, giúp lượng đường tiêu thụ giảm khoảng 10% chỉ trong một năm mà không ảnh hưởng đến doanh số (theo nghiên cứu của Đại học Cambridge, BBC News, 2021).

Còn tại thị trường Việt Nam, Vinamilk xây dựng lộ trình giảm đường nhằm hiện thực hóa triết lý "không ngừng nâng chuẩn toàn diện" gắn với cam kết dài hạn, đồng hành người Việt trong mục tiêu sống khỏe. Lộ trình này được duy trì trong nhiều năm và mỗi đổi mới đều xuất phát từ sự thấu hiểu nhu cầu thực tế của người tiêu dùng.

