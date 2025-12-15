Uống nước dừa sai cách có thể gây hại: Những ai cần tránh?

Những người cần thận trọng khi uống nước dừa

Người mắc bệnh thận

Nước dừa chứa hàm lượng kali khá cao, khoảng 250mg kali trong 100g. Với người mắc bệnh thận, đặc biệt là suy thận mạn giai đoạn nặng, khả năng đào thải kali bị suy giảm, dễ dẫn đến tăng kali máu. Tình trạng này có thể gây rối loạn nhịp tim, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Vì vậy, người có vấn đề về chức năng thận cần thận trọng khi sử dụng nước dừa.

Người dễ bị dị ứng

Protein trong nước dừa có cấu trúc gần giống một số loại protein trong các loại hạt. Do đó, những người từng dị ứng với đậu nành, óc chó hoặc các loại hạt khác có nguy cơ gặp phản ứng dị ứng khi uống nước dừa và cần cân nhắc trước khi sử dụng.

Các chuyên gia khuyến cáo nên uống nước dừa với lượng vừa phải, không lạm dụng

Người bị rối loạn tiêu hóa

Nước dừa có tác dụng tăng nhu động ruột, mang tính nhuận tràng nhẹ. Với người có hệ tiêu hóa kém ổn định, uống nhiều nước dừa có thể gây đầy bụng, tiêu chảy. Các chuyên gia khuyến cáo, không nên uống quá một quả dừa mỗi ngày và tránh uống lượng lớn trong thời gian ngắn.

Người mắc bệnh xơ nang

Người bị xơ nang thường có nguy cơ hạ natri máu và cần bổ sung muối điện giải. Trong khi đó, nước dừa lại giàu kali nhưng ít natri, không phù hợp với tình trạng sức khỏe của nhóm đối tượng này.

Người bị cao huyết áp hoặc hạ huyết áp

Hàm lượng điện giải trong nước dừa có thể ảnh hưởng đến nhịp tim và huyết áp. Vì vậy, người mắc bệnh tim mạch hoặc huyết áp không ổn định nên sử dụng nước dừa ở mức vừa phải và theo tư vấn của bác sĩ.

Bệnh nhân chuẩn bị phẫu thuật

Nước dừa có thể tác động đến huyết áp, nhịp tim và đường huyết. Do đó, người bệnh được khuyến cáo không uống nước dừa trong vòng hai tuần trước khi phẫu thuật để tránh các rủi ro không mong muốn.

Người mắc bệnh tiểu đường

Dù có vị ngọt nhẹ, nước dừa vẫn chứa đường tự nhiên. Trung bình, 100g nước dừa cung cấp khoảng 2,6g đường. Nếu uống nhiều, đặc biệt là uống thường xuyên, người mắc tiểu đường có thể bị ảnh hưởng đến việc kiểm soát đường huyết.

Phụ nữ trong 3 tháng đầu thai kỳ

Theo quan niệm dân gian, nước dừa được cho là tốt cho thai nhi. Tuy nhiên, trong 3 tháng đầu thai kỳ, mẹ bầu nên hạn chế uống nước dừa do loại nước này chứa một lượng chất béo nhất định, có thể gây đầy bụng, khó tiêu và làm tình trạng ốm nghén trở nên nặng hơn.

Những lưu ý khi uống nước dừa

Thời điểm nên uống nước dừa: Nước dừa có thể uống vào nhiều thời điểm trong ngày, song một số thời điểm được cho là giúp cơ thể hấp thu tốt hơn:

Buổi sáng sau khi thức dậy: Khi dạ dày còn trống, nước dừa giúp bổ sung nước, hỗ trợ tiêu hóa và tăng cường sức đề kháng.

Sau khi tập luyện hoặc lao động nặng: Nước dừa giúp bù nước, bù điện giải đã mất qua mồ hôi, hỗ trợ phục hồi thể lực.

Trước hoặc sau bữa ăn: Uống nước dừa gần bữa ăn có thể hỗ trợ tiêu hóa, giảm cảm giác đầy bụng; uống trước bữa ăn còn giúp kiểm soát lượng thức ăn nạp vào, hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

Các chuyên gia khuyến cáo, nên uống nước dừa với lượng vừa phải, không lạm dụng và cần cân nhắc tình trạng sức khỏe cá nhân để sử dụng loại đồ uống này một cách an toàn, hiệu quả.

Tác giả: Chung Thủy (Tổng hợp)

Nguồn tin: vov.vn